Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı bünyesinde personel alımı yapacağını açıklıyor. Tesadüfe bak ki aranan kriterleri karşılayan sadece tek kişi var. Bilin bakalım kim? Üniversite rektörü Hüseyin Bağ’ın eşi.

Neyse ki konu sosyal medya da gündem olunca YÖK hemen harekete geçiyor, rektör hakkında soruşturma başlatıyor. Soruşturma nedeni ise şöyle belirtiliyor, “İlanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleri ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7 Ağustos tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur."

Rektör kimdir nedir biraz araştırıyım dedim, ilk vukuatının bu olmadığını öğrendim. Rektör, 2017 yılında eşini İslami İlimler Enstitüsü'ne Enstitü Sekreter’i olarak atamış. Gelen tepkiler ve YÖK uyarısı neticesinde atama geri çekilmiş. Rektör Bey bunun unutulduğunu sanmış olmalı ki, aradan üç yıl geçtiğini düşünerek yeniden harekete geçmiş.

Eşi liyakatli olabilir, o görevi hak ediyor da olabilir ama etik olarak uygun bir atama değil. Hele ki üç yıl önce yine bu tarz bir atama yapmışsanız ve uyarı almışsanız, hangi akla hizmet yine aynı hataya düşüyorsunuz.

Atamaların liyakatli olup olmadığının gündemden düşmediği şu günlerde, bu tarz atamaları yapmak kurumun itibarını zedelemiyor mu? Özellikle de eğitim kurumuysanız bir atama yapmadan önce on kez düşünmeniz gerekmiyor mu? Bir eğitimci olarak, bunu nasıl uygun görebiliyorsunuz? Yetişen nesle böyle mi örnek oluyorsunuz?

Gerçi kime ne anlatıyoruz ki. Nepotizm ülkemizde bir hastalık olmuş. Bir alışkanlık, güç göstergesi olmuş. En acısı da övünç kaynağı olmuş.

Şimdi Rektör Bey eğer istifa etmez ya da görevden alınmaz ise birkaç yıl sonra şöyle bir haber başlığı görmemiz olası; “O rektörden şok atama! Yine yaptı yapacağını”