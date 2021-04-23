  • BIST 1.345
  • Altın 478,331
  • Dolar 8,3210
  • Euro 10,0327
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 18 °C
»

Yurtta 23 Nisan kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.
Yurtta 23 Nisan kutlaması

Çanakkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. 

KONYA'DA 23 NİSAN KUTLAMASI

Konya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, kutlandı. 

Anıt Alanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. 

Törene katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Evlerinde balkon ve pencerelere çıkanlar da töreni izledi.

KİLİS'TE 23 NİSAN TÖRENİ

Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Akkurt tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından bir öğrenci şiir okudu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afyon’da eskiden kız evinden erkek evine gönderilen kaymaklı baklavayı ilgi arttı23 Nisan 2021 Cuma 11:20
  • Sokak sokak gezen muhtar, kayıp köpeğini arıyor23 Nisan 2021 Cuma 11:19
  • Kapadokya'da balonlar, Türk bayraklarıyla havalandı23 Nisan 2021 Cuma 11:18
  • Denizlispor yarın Sivasspor'u konuk edecek23 Nisan 2021 Cuma 11:12
  • 23 Nisan kutlanıyor23 Nisan 2021 Cuma 11:11
  • Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: Suriye'de düzenlenecek seçim yol haritasında yer alan kriterlerle bağdaşmamaktadır23 Nisan 2021 Cuma 11:10
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı23 Nisan 2021 Cuma 11:00
  • Cadde ve sokaklar sessizliğe büründü23 Nisan 2021 Cuma 10:45
  • Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 70 bini geçti23 Nisan 2021 Cuma 10:34
  • İstanbul İstanbul merkezli 8 ilde Thodex operasyonu23 Nisan 2021 Cuma 10:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti