Yurtta 23 Nisan kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

Çanakkale'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilen törende İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

KONYA'DA 23 NİSAN KUTLAMASI

Konya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak, kutlandı.

Anıt Alanı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene katılan protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Evlerinde balkon ve pencerelere çıkanlar da töreni izledi.

KİLİS'TE 23 NİSAN TÖRENİ

Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene; Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Akkurt tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından bir öğrenci şiir okudu.