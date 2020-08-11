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Yusufeli Barajı'nın yapımında son 50 metre

Yusufeli Barajı 225 metre gövde yüksekliğine ulaşırken, barajın tamamlanması için son 50 metre kaldı.
Yusufeli Barajı'nın yapımında son 50 metre

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vizyon projelerinden Yusufeli Barajı, yapımı tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın 3'üncü yüksek barajı olacak. 

İnşaat çalışmaları yoğun şekilde devam eden barajın kurulu gücü 558 megavatı ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovat saati bulacak.

Santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam eden Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlanacak. Proje sayesinde yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanacak.

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"Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa"
Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da "Yusufeli Barajı'na 3 milyon 400 bin metreküp beton dökülerek, gövde betonunda yüzde 85 gerçekleşme sağlandı. Barajımız 225 metre yüksekliğe ulaşmış olup son 50 metre kaldı. Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısadır. Barajın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğindedir." ifadelerini kullandı.

İnşaatta günlük maksimum 7 bin 850 metreküp gövde betonu dökülerek rekor seviyeye ulaşıldığı bilgisini veren Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu miktar 1000 mikser betona eşdeğer olup, bu miktar betonla 200 konut yapılabilir. Barajın gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp betonla Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol inşa edilebilir. Bu betonla her biri 120 metrekare 5 katlı 10 bin konut yapılabilir."

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Yıldız, Yusufeli Barajı'nın üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacağına işaret ederek, "Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı da önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasını sağlayacak, Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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