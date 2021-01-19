  • BIST 1.572
  • Altın 440,943
  • Dolar 7,4579
  • Euro 9,0178
  • Ankara -13 °C
  • İstanbul -5 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -8 °C
»

Yusufeli yeni yerleşim yerine taşınan 15 bin ağaç 111 dekar alana dikildi

Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin konumlandırılacağı yeni yerleşim alanında ağaçlandırma çalışması devam ediyor.
Yusufeli yeni yerleşim yerine taşınan 15 bin ağaç 111 dekar alana dikildi

Tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yükseği olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin konumlandırılacağı yeni yerleşim alanında ağaçlandırma çalışması devam ediyor.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bölgede yürütülen ağaçlandırma faaliyeti kapsamında Türkiye'nin en fazla ağaç taşıma işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli eski yerleşim yerinden 15 bin ağacı taşıyarak yeni yerleşim yerinde 111 dekar alana diktik. 10 bin 600 meyve ağacının taşımasına devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kars’ta tipi; evler kara gömüldü, dışarı çıkamadılar19 Ocak 2021 Salı 09:48
  • Erdoğan BİP ve Telegram'dan bugünün programını paylaştı19 Ocak 2021 Salı 09:48
  •  Kar yağışı kuraklık endişesi taşıyan çiftçiye ‘cansuyu’ oldu19 Ocak 2021 Salı 09:47
  • Denizdeki 'hayalet ağlar', 600 yıl 'avlanıyor'19 Ocak 2021 Salı 09:46
  • 'Baby karpuz' sadece 5 gram19 Ocak 2021 Salı 09:45
  • Babası darp edilip, kendisi kaçırılan 15 yaşındaki Polat'ı polis kurtardı19 Ocak 2021 Salı 09:40
  • Türkiye'ye temsilcilik atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu19 Ocak 2021 Salı 09:39
  • Edirne Müftülüğü binası yangında kullanılamaz hale geldi19 Ocak 2021 Salı 09:34
  • Fransa'da polis müdahalesi sonrası bebeğini düşüren kadın, polisten şikayetçi oldu19 Ocak 2021 Salı 09:33
  • Tunus Cumhurbaşkanından gençlere 'gösterilerde mülklere zarar vermeyin' çağrısı19 Ocak 2021 Salı 09:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti