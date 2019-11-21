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Yüz kızartan savunma: Şule gezip tozan bir tip

Şule Çet’in Ankara’daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesine ilişkin davada sanık avukatlarının, “Şule gezip tozan bir tip” ifadeli savunması salonda infial yarattı.
Yüz kızartan savunma: Şule gezip tozan bir tip

Şule Çet’in Ankara’daki bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesine ilişkin davada sanık avukatlarının, “Şule gezip tozan bir tip” ifadeli savunması salonda infial yarattı. Sanıklardan Çağatay Aksu’ya müebbet, Berk Akand’a ise 31 yıl hapis istendi.

Üniversite öğrencisi Şule Çett’in şüpheli ölümüne ilişkin davanın beşinci celsesi Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, davanın dünkü duruşması sürpriz bir gelişmeye sahne oldu. Davanın bugüne kadarki duruşmalarında sanıklar ve avukatları birbiriyle örtüşen savunmalar yapıyordu. Ancak duruşmadan 2 gün önce, 18 Kasım tarihinde sanık Berk Akand’ın avukatı Paşa Büyükkayer, iki sanığın birbirine yasal olmayan yollarla gönderdikleri mektupları bir üst yazıyla mahkemeye sundu. Avukat Büyükkayer, üst yazıda Çağatay Aksu’nun Akand’a mahkemede ifadeleri örtüşsün diye telkinlerde bulunduğunu kaydetti.

Berk Akand - Çağatay Aksu

YA ÇIKARIZ YA BATARIZ

Çet ailesinin avukatlarından Onur Tatar, sanıklara neden mektup yazdıklarına ilişkin sorular yöneltti. Avukat Tatar, sanık Aksu’nun davanın ilk celsesi öncesi cezaevinde sanık Akand’a yazdığı mektupta, “Ya beraber çıkarız ya da beraber batarız”, “Uyudum diyorsun, sanki benim uyuduğum yalanı aklıma gelmiyor”, “Avukatlar ne kadar süre sende” gibi ifadelerinin yer aldığını belirterek, “Mektupta sanık Aksu diğer sanık Akand’a yönelik ağız birliği yapmaları konusunda uyarılarda bulunmaktadır” dedi. Sanıklar ise dava ile gelişmeleri paylaşmak için mektuplaştıklarını ileri sürdü.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Mahkeme daha sonra savcıdan esasa ilişkin mütalaasını aldı. Savcı mütalaasında, sanık Aksu’ya ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ‘cinsel saldırı’ ile ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan da 39 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, sanık Akand için de olaylar gerçekleştiği sırada Aksu’nun yanında bulunduğu ve ona destek verdiği gerekçesiyle işlenen suçlara yardımdan cezalandırılmasını istendi. Akand’ın da bu kapsamda ‘kasten öldürmeye’ yardım suçundan 15 yıla, diğer suçlara yardımdan da 16 yıla kadar olmak üzere toplam 31 yıla kadar hapsi talep edildi.

‘BARDA İŞ İSTESE BULURDU’

Akand’ın avukatı Hüseyin Ayan savunmasında, “Şule’nin intihar ettiğini veya Çağatay ya da Furkan tarafından intihara sürüklendiğini düşünüyorum. Şule gezip tozan bir tip. Ailesinin gönderdiği para yetmezdi. Hangi barda iş istese bulurdu” dedi. Sanık Akand’ın bir diğer avukatı İskender Fatih Balkış da “Mağdur avukatlarının öttürdüğü borazan yeterli kalabalığı toplayamıyor. Acaba bu sanıklar suçsuz mu şüphesi halkta oluşurken savcılık makamında oluşmamış. Burada kanıt yok ama müvekkilim hapis yatıyor” dedi. Sanıkların avukatlarının bu ifadeleri salonda büyük tepki topladı. Dava karar için 4 Aralık’a ertelendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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