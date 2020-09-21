  • BIST 1.104
  • Altın 472,455
  • Dolar 7,6048
  • Euro 8,9664
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak dışarı çıktı

Alınan önlemler eşliğinde öğretmenleri tarafından okula alınan öğrencilerden birinci sınıf öğrencisi Emir Gümüş (7), bir süre sonra ağlayarak dışarı çıkıp, bahçeye oturdu.
Yüz yüze eğitimin ilk gününde minik Emir, ağlayarak dışarı çıktı

Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu'nda sabahın erken saatlerinden itibaren ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, velileri tarafından okula getirildi. Birbirinden şık maskelerini takan öğrenci ve velileri okulun bahçe kapısında okul yöneticileri karşıladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine dahi alınmayacağı açıklandı. Bu nedenle öğrenciler, bahçe kapısından itibaren öğretmenler tarafından alınarak, sınıflarına götürüldü. Okul girişinde yerdeki paspasa ayakları sildirilen çocukların ellerine de dezenfektan sıkıldı. Minik öğrenciler, alınan tedbirler kapsamında eğitim öğretime başladı.

Ana sınıfına giden oğlu Ali Dündar (5) ve ilkokul birinci sınıfa gidecek olan oğlu Mehmet Dündar'ı (7) okula getiren Hüseyin Dündar, "Eğitim bir şekilde olacak ama nasıl olacak? Öğretmenimizin gerekli önlemleri aldığına inanıyoruz. Yani hayat devam ediyor" dedi.

İlkokul birinci sınıfa gidecek olan oğlu Efe Birgül'ü getiren annesi Arife Birgül ise, "Bir yandan sevinçliyim, bir yandan da üzüntülüyüm hastalık nedeniyle. O yüzden korkuyorum. Tedbirler alındı, yine de korkuyorum. Çocuk bilmiyor, elini oraya buraya vuruyor, o yüzden tedirginim" diye konuştu.

Annesiyle birlikte okula gelen birinci sınıf öğrencisi Emir Gümüş, sınıfına öğretmeniyle birlikte sakin bir şekilde gitti. Ancak kısa süre sonra ağlayarak okuldan çıkan küçük Emir, bahçede yere oturdu. Okul yöneticisi kendisini sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Okul önünde bekleyen annesine koşarak sarılan Emir Gümüş, ağlamaya devam etti. Annesi, oğlunu sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Anne ve oğlu daha sonra eve gitti. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tramvayda dikkat çeken kalabalık21 Eylül 2020 Pazartesi 12:51
  • Bakan Soylu: Son 1 haftada, 1 ton 66 kilogram eroin ele geçirildi21 Eylül 2020 Pazartesi 12:50
  • CHP'li başkana, havaya ateş açılan eğlence görüntüleri tepkisi21 Eylül 2020 Pazartesi 12:49
  • Eyüpsultan'da göle kimyasal atık boşalttılar21 Eylül 2020 Pazartesi 12:48
  • Danıştay'dan küçük işletmeye vergi avantajı sağlayan karar21 Eylül 2020 Pazartesi 11:48
  • MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi21 Eylül 2020 Pazartesi 11:48
  • Mersin Serbest Bölge'de gaz sızıntısı: 20 işçi zehirlendi 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:44
  • Hatay'da etkisiz hale getirilen 3 teröristin gri kategoride arandığı belirlendi21 Eylül 2020 Pazartesi 11:34
  • Tüketici hakem heyetinden Kovid-19 sürecindeki 'özel okul ücretinin iadesi' kararı21 Eylül 2020 Pazartesi 11:22
  • Tüketici en çok cep telefonu ve ayakkabıdan şikayetçi oldu21 Eylül 2020 Pazartesi 11:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti