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Yüzey çalışmaları tamamlanan 'Mastaura Antik Kent' gün yüzüne çıkıyor

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Adnan Menderes Üniversitesi ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü iş birliğiyle üç ay önce başlatılan Mastaura Antik Kenti Arkeolojik Yüzey Araştırmaları çalışmaları tamamlandı.
Yüzey çalışmaları tamamlanan 'Mastaura Antik Kent' gün yüzüne çıkıyor

Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum’un bir benzeri olan 2 bin 700 yıllık arenanın yüzey çalışmalarını yürüten (ADÜ) Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi doktor Sedat Akkurnaz, kazı çalışmalarına ekim ayında başlanacağını açıkladı. Mastaura Antik Kenti'nin turizme kazandırılması yönünde başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Bozyurt Mahallesi'nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Aydın Milletvekili Kamu İktisadi Teşebbüsleri Başkanı Mustafa Savaş ve AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim’in yanı sıra Kültür ve Turizm’den sorumlu Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Kazı Başkanı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi doktor Sedat Akkurnaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız’ın yanı sıra kazı çalışmalarına destek veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve ticaret borsa temsilcileri ile mahalle sakinleri katıldı.

'GAYRETİMİZ TARİHİ YERLERİ TURİZME KAZANDIRMAK'

Toplantıda Konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Tarihi kültürümüzün de turizme kazandırılması gerektiğini açıklayarak, "Geçen yaz sezonunda ilimize 2 milyon turist gelmiş ve bunlardan sadece 50 bin kişi Nysa gibi, Geyre gibi tarihi yerleri gezmiş ve daha sonra otobüslerle Denizli’de bulunan Pamukkale’ye gitmiş. Bizim de gayretimiz, bu gibi tarihi yerlerimizi turizme kazandırmak. Bunun için çalışıyoruz. Buralar turizme kazandırıldığı taktirde bölgede yaşayan vatandaşlarımız da ekonomik anlamda kalkınmış olur" dedi. Tanıtım toplantısı sonrası Mastaura Antin kentin bulunduğu alandaki arazi sahiplerine, törenle kazı çalışmalarına izin vermeleri konusunda muvafakatname imzalatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ise arazilerin kamulaştırılacağı ve ağaç başına sahiplerine bedel ödeneceği bildirildi.

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