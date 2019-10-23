Zehirden uzak durun

Kanser illeti tüm dünyayı tehdit ediyor. Veriler de bunu apaçık bir şekilde gösteriyor.

Dünyada her yıl yaklaşık 12-14 milyon kişiye kanser tanısı konuluyor ve her yıl yaklaşık 7-8 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. 2050 yılında 24 milyon kişinin kanserle tanışacağı ve yaklaşık 16 milyon kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği ön görülüyor.

16 milyon çok ciddi bir rakam. Bu sayı çoğu ülkenin nüfusu ile eş değer. Ben de ilk duyduğum zaman bu rakamlar karşısında çok şaşırmıştım.

Ülkemizde de her yıl 174 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor. Aslında bu sayının 200 bini rahat bir şekilde aştığı ifade ediliyor.

Çoğu kanser hastalığının nedeni ise tütün ürünleri ile obeziteden kaynaklanıyor.

Aslında herkese büyük görev düşüyor. Kendimize iyi baktığımız zaman bu çağın illetini yenebiliriz veyahut ona karşı savaş açabiliriz. Bunun da en güzeli ve en basit yöntemi sigaradan ve alkolden uzak durmak, yiyip içtiklerimize dikkat etmek.

Mutlu gelecekler için bunları yapmaya mecburuz.

İnanın bu kanser illeti öyle bir hastalık ki insan başına geldiğinde kanserin ne kadar acımasız olduğunu görüyor. Pek çok kanser hastasıyla röportaj yaptığım için onların ve ailesinin yaşadığı sıkıntılara şahit oldum. Allah yardımcıları olsun gerçekten yaşadıkları çok zor şey. Buradan hepsine acil şifalar diliyorum.

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Tütün ve tütün ürünleri... Kafamızı nereye çevirsek artık sigara içen birilerini görüyoruz. 'Dumansız Hava Sahası' projesiyle biraz olsun bazı noktalarda rahat nefes alabiliyoruz; ancak yeterli gelmiyor.

Tütün ürünlerinin çevreye yaydığı kötü koku bile insanı rahatsız ediyor. Hem cebi yakıyor hem de sağlığa büyük zarar veriyor. Tütün ve tütün ürünlerinin sıkıntısı, derdi inanın bitmiyor.

Bu ürünlere giden paralar da duman oluyor. Bir içicinin cebinden şuan ayda en az 450 TL çıkıyor. Yıla vurduğumuz zaman bu rakamlar binlerce liralara karşılık buluyor.

Yazık değil mi? Hem sağlığınızı hem de cebinizi tehdit eden bu zararlı ürünlerden ne olur uzak durun.

Tütün ve tütün ürünlerini bırakmak sanıldığı kadar zor bir iş değil siz siz olun bir kez daha düşünün. Sağlıktan yana olun.

