Ego Cepte Ve Alo 153 Sorunu Devam Ediyor

Daha önce defalarca dile getirdiğim EGO cepte ve ALO 153 sorunu devam etmektedir. Bu sorun sadece benimle ilgili değil, bütün Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızın ortak sorunudur. Bu konuda örnek verirsem ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.

Çünkü bu durum aynen şöyle;

Ankara'nın herhangi bir ilçesinde, herhangi bir otobüs durağında otobüs bekliyorsunuz. EGO cepte uygulamasını açtınız. Durak ve otobüs hat numarasını doğru bir şekilde yazdınız. Arama tuşuna bastığınızda karşınıza çıkan ekranda otobüsün saat kaçta (ilk duraktan) harekete edeceği yazıyor. Ancak burada bir terslik oldu ve otobüs (uygulamada yazan saatte) durağınıza gelmedi. Hatta 15 dakika beklediniz yine gelmedi. Hadi zamanınız vardı 30 dakika beklediniz yine gelmedi.

Tekrar EGO cepte uygulamasını açtınız. Hatlarda genel sorun olup olmadığına baktınız ancak hiçbir sorun yoktu. Ayrıca beklediğiniz durağa sizin binmek istediğiniz otobüs hattı haricinde başka otobüslerin iki, üç farklı seferi gerçekleşti ancak sizin otobüsünüz gelmedi. Bunun yanı sıra açıyorsunuz EGO cepte uygulamasını. Örnek veriyorum (15:00) yazan otobüs saat (15:30) oldu ancak hala ilk duraktan hareket etmedi ancak saati ileri atıp duruyor. Beklediğiniz halde bile gelmiyor.

Bitti mi? Hayır. Beklemekten sinir küpü oldunuz. Aradınız 153 mavi masayı. Yetkili arkadaşa verdiniz durak numarası ve hat numarasını. Aldığınız cevap; "Şu anda bu numarada herhangi bir otobüs hareket etmiş görünmüyor."

Yani? Ne oldu? Sorun çözülmedi. EGO cepte uygulamasıyla 153 Mavi masanın aynı işlemi gördüğünü anlamış olduk. Çünkü durum onu gösteriyor.

Bu durumu şöyle özetleyecek olursak;

Sabah binlerce kişi işine gidiyor. Gece mesaisinden dönecek vatandaşlarımız evine gidiyor. Bunların üzerine bir de öğrenciler ekleniyor. Hadi bir de acil işi ya da gezinti amaçlı EGO seferini kullanacak olan kişileri ekledik. Oldu bize "milyonlarca vatandaş" peki böylesine hafif gibi görünen durum hangi sıkıntıyı doğuruyor.

Bu sorunu doğuruyor;

Otobüs hareket etmedi ya da hiçbir bilgilendirme yapılmadan sefer gerçekleşmedi. Her durakta aynı hattı bekleyen en az 10 kişi olsa. 10 durakta 100 kişi yapar. Bu hesaplamaya göre aşağı yukarı bir EGO otobüsünün (normal şartlarda) 80 kişi aldığını düşünürsek. Sonra vatandaşın (otobüsler dolu, seferler yetişmiyor) tepkisini duyarız. Bunun her ilçede (her zaman değil, bazı zamanlarda yaşandığını) düşünsek bile sayı (binlerce vatandaş) olarak karşımıza çıkıyor. Peki vatandaş bu konuda ne olmasını bekliyor? EGO Genel Müdürü Nihat ALKAŞ Beyefendinin sorunları yoluna koyabilecek adımlar atmasını.