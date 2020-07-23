Zincirler Kırıldı!

Allah’ın izni ve keremiyle Ayasofya yarın itibariyle cami olarak yeniden açılıyor. Bugünlere bizleri kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Emeği geçen, Ayasofya davasına 86 yıldır sahip çıkan herkesten Allah razı olsun. 86 yıllık çile ve ızdırabın son bulacağı 24 Temmuz günü Müslümanlar gönül gönüle tekrar Ayasofya’da saf tutacak.

Ayasofya sadece bir mekân, bir cami değil, Ayasofya taşa nakşolmuş mana, Ayasofya hürriyet…

Ayasofya, küfre karşı hakkın galibiyetinin remzi, fethin nişanesi, Fatih’in emaneti…

Ayasofya’yı açmak sadece bir ibadet mekanında ümmete hizmet değil, Ayasofya’yı açmak mana âleminde bütün Müslümanlara hürriyet!

Ayasofya 300 yıldır geri bırakılmışlığına az gelişmişlik yaftası vurulan bir milletin ayaklarında ki prangaları söküp attığının en güzel misali…

Ayasofya’yı açmak Batı’ya karşı 300 yıldır yarı aydınlardan kinaye türemiş aşağılık kompleksinden kurtuluş… Ayasofya’yı açmak tüm dünyaya ben de buradayım; hem Türk’üm, hem de Müslümanın diye haykırış…

Büyük hakan; Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesinde lanet ettiği, en büyük haram ve günahı işlemiş olurlar buyurduğu Ayasfoya’yı camilikten çıkarma hususu inşallah yine kutlu bir Cuma gününde Ayasofya’nın aslına rücu etmesiyle memleketimizin üzerinden kalkacak. İnşallah ülkemiz bu mana ikliminin manevi feyziyle Türk-İslam davası adına doğru adımları atmaya devam edecektir.

Ayasofya mevzuunun hemen ardından gündeme gelen daha önceki yazılarımda da belirtmiş olduğum İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması hususunda da bir an önce netice almayı tüm milletimiz bekliyor. Ruhumuzu kuşatan, kalbimizi urlaştıran Türk-İslam kültür ve medeniyetiyle uyuşmayan bu ve benzeri konularda da Ayasofya mevzuunda ki gibi ivedilikle gereken yapılmalı ve aziz Türk milletinin öz değerleriyle bağdaşmayan bu ve benzeri sözleşmelerden çekilmeliyiz.

Bu vesile başta Ayasofya’nın açılması adına mücadele vermiş, bedel ödemiş herkesten, Sn. Cumhurbaşkanımızdan ve emeği geçenlerden rabbim razı olsun…

Elhamdülilllah, zincirler kırıldı Ayasofya açıldı!