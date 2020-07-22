Kendi Kusurlarınızı Da Görmelisiniz

TÜVTÜRK, Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş.

Resmi sitesinden aktarılan bilgilere göre TÜVTÜRK 210 sabit, 5 motosiklet, 74 gezici ve 13 gezici traktör istasyonda görevli 3 bin 500 çalışanı ile Türkiye'nin tamamında hizmet veriyor.

TÜVTÜRK, yılda 9 milyonu aşkın aracın periyodik ve yola uygunluk muayenelerini, yaklaşık 4 milyon aracın ise egzoz gazı emisyon ölçümünü gerçekleştiriyor. Ücretsiz muayene tekrarları ve tespitlerle birlikte muayene sayısı 17 milyona ulaşıyor.

Otomobillerde egzoz emisyon ölçümüyle birlikte muayene ücretleri 422 lirayı, otobüs ve kamyonlarda toplam 544 lirayı, traktör ve motosikletlerde ise muayene ücreti 174 lirayı buluyor. (Aracın ticari ve hususi durumuna göre muayene süresi değişiyor. Ticari araçlar yılda bir kez hususi araçlar ise iki yılda bir kez muayeneye giriyor.)

Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili tek kuruluş TÜVTÜRK’ün fiyat politikası yıllardır eleştiriliyor. Araç sahipleri, 10-15 dakika süren muayeneye fahiş fiyatlar vermeyi haklı olarak çok buluyor.

Geçmişte bireysel olarak cılız bir şekilde dillendirilen tepki bugünlerde artık toplumsal tepkiye dönüştü.

TÜVTÜRK’ün yüksek muayene ücretlerine sosyal medya üzerinden itiraz eden vatandaşlar yetkilileri göreve çağırıyor. Kredi kartının geçmediği, bir bardak su ikramının dahi yapılmadığı bu istasyonlarda haksızlığa son verilerek ücretlerin makul fiyatlara çekilmesi talep ediliyor.

Araç periyodik bakımlarında alınan fahiş ücretlerin haksız olduğunu dile getiren araç sahipleri, bu konuyla ilgili yeni bir düzenleme bekliyor.

Yetkililer, bu çağrılara kayıtsız kalmaz İnşallah. Ellerini vicdanına götürüp ona göre yeni bir ücret belirlenmesinin zamanı geldi de geçiyor.

“Biz kusurları buluyoruz” sloganıyla hizmet veren TÜVTÜRK’ün özeleştiri yapıp fiyat listelerindeki kusurları da artık görmeleri gerekiyor.

Yoksa milletin vicdanındaki muayeneden kalacaklar…