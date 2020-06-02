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Zynga'nın hisseleri Türk oyun şirketini almasıyla 8 yılın zirvesine yükseldi

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın hisseleri, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasının ardından 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Zynga'nın hisseleri Türk oyun şirketini almasıyla 8 yılın zirvesine yükseldi

Nasdaq borsasında ZNGA koduyla işlem gören Zynga'nın hisseleri pazartesi günü yüzde 5,57 yükselişle 9,66'ya yükseldi. Şirketin hisseleri gün içerisinde 9,87 değerine ulaşarak 8 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. 

Zynga'nın hisseleri, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almak için anlaştığını duyurmasının ardından yükseliş gösterdi. Şirketin yıllık gelir beklentisini de 1,65 milyar dolardan 1,69 milyar dolara yükseltmesi de hisselerin artışında etkili oldu.

ABD'li oyun şirketi Zynga, Toon Blast ve Toy Blast'ın yaratıcısı olan İstanbul merkezli Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almak için anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Şirketten yapılan açıklamada, Peak Games'in yüzde 100'ünün yaklaşık 900 milyon dolar nakit ve yaklaşık 900 milyon doları Zynga'nın genel hisseleri olmak üzere satın alınacağı bildirilmişti. Açıklamada, söz konusu alımla Zynga'nın yeni oyun stokunu güçlendireceği belirtilmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zynga CEO’su Frank Gibeau, "Peak’e 'Aramıza hoş geldin' demekten gurur duyuyoruz. Peak dünyanın en iyi puzzle oyunu geliştiricilerinden biri. Böylesine yaratıcı ve tutkulu bir takımla yeteneklerimizi daha da ileri taşıyacak olmak bizi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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