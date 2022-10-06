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1 Ayda 600 Öğrenci Ziyaret Etti

Sincan Belediyesi Matematik Müzesi okulların açılmasıyla birlikte okul gezilerinin gözdesi olmaya devam ediyor. Öğrenciler kadar öğretmenler ve velilerin de dikkatini çeken Matematik Müzesini Eylül ayında 600 öğrenci ziyaret etti.
1 Ayda 600 Öğrenci Ziyaret Etti

Matematiği hem sevdiren hem de tanıtan Sincan Belediyesi Matematik Müzesi içindeki materyallerle 7’den 70’e herkesin ilgisini çekiyor. Matematiği soyut olmaktan çıkarıp somut hale getiren Matematik Müzesinde çocuklara deneyerek, eğlenerek daha kolay Matematik öğrenmenin yolları gösteriliyor.

HER YERİNDEN ZİYARETÇİLER GELİYOR 

Sayı tablolarından formül mantık şemalarına, altın oran kuralı örneklerinden açı ve perspektifi kavrama temalı objelere kadar birçok matematik materyalinin yanında Türk-İslam Dünyasının astronomi, matematik alanlarında önde gelen âlimleri ve eserlerinin sentezi ile hazırlanmış yapıların da bulunduğu Matematik Müzesi’ne Ankara’nın her yerinden ziyaretçiler geliyor. 

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600 ÖĞRENCİYİ AĞIRLADI 

Eylül ayında okulların da açılmasıyla yoğunluğu artan ziyaretçi sayısı ile Matematik Müzesi, Sincan Kavram Okulları, Altınordu Layika Akbilek İlkokulu, Karagedik Ercan Ortaokulu, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Bahçeşehir Çayyolu Koleji gibi okullardan gelen öğrencilerle toplam 600 öğrenciyi ağırladı. 

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