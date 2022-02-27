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1. Vize Müsabakaların Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde düzenleniyor

Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi 11-12 Yaş 1. Vize Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.
1. Vize Müsabakaların Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde düzenleniyor

32 kulübün bulunduğu müsabakalarda 192 kadın, 228 de erkek sporcu yer alıyor. Türkiye şampiyonalarında yarışmak üzere sporcu seçmelerinin yapıldığı 1. Vize Müsabakaları üç gün boyunca devam edecek. Bu sürede en yetenekli sporcular seçilerek kulüpleri adına Türkiye şampiyonalarında yarışacak. 

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcuların birden fazla yarışa katılacağını dile getirerek, en başarılı sporcuların da kulüplerini ve geldikleri şehirleri en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Altınok, “Sadece Başkent’imizde faaliyet gösteren kulüplerimizi değil ülkemizin dört bir yanından gelen kulüp ve sporcularımıza olimpiyat standartlarındaki yüzme havuzumuzda hizmet veriyoruz. Türkiye’de eşi benzeri olmayan yüzme havuzumuzdan nice şampiyonlar çıkardık. İnşallah bundan sonrada hem Türkiye şampiyonasında hem de dünya ve olimpiyat şampiyonalarında başarı gösteren sporcularımızı çıkaracağız.” dedi.

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