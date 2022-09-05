EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu Batıkent-Sincan Hattı’nın (M3) İstanbul Yolu ve Botanik İstasyonları arasında bulunan bölümünde 10 Ağustos 2022 tarihinde başladığı zemin düzeltme çalışmalarını tamamladı.





Çalışmanın planlanan tarihten önce bitirilmesinin ardından söz konusu hatta kesintisiz ve aktarmasız yolculuk başladı.

Seferler başladı

Çalışma 7/24 esasına uygun olarak idari ve teknik personelin sahada çalışmaları sürekli ve titizlikle takip etmesiyle, okullar açılmadan ve planlanan tarihten önce bitirildi. Batıkent-Sincan Hattı’nda (M3) metro seferleri yeniden kesintisiz ve aktarmasız olarak gerçekleştirilmeye başlandı.

Kaza riski ortadan kaldırıldı

Altyapı çalışmaları; 27 kamyon, 5 ekskavatör, 1 kepçe, 1 toprak silindiri, 1 beton pompası, 1 büyük ağızlı kepçe (Loder), bir 300 tonluk vinç, 6 mikser ve 104 personel ile gerçekleştirildi. Çalışma sürecinde; 80 bin metre elektrik, sinyal, kamera, haberleşme ve OG kabloları sökülerek yapılan hattın 60 ve 69 metrelik iki ayrı bölgesinde ve 4 hatta, toplam 354 metre hat sökülüp yeniden hat montajı, kaynak, buraj ve gerilim işlemleri ile dolgu üzerine 368 metrekare demirli beton atılarak 1250 metrekare alana da su yalıtımı yapıldı. Güvenli ve konforlu ulaşımın sağlaması için gerçekleştirilen çalışma ve akademisyenlerle yapılan incelemenin sonucunda hattın 129 metrelik kısmında altyapı değiştirilmiş oldu.

Metro hızı 40 km/saate ulaştı

Planlanan zamandan beş gün önce bitirilen ve olası kaza riskini ortadan kaldıran çalışma sayesinde, bölgede hat güvenliği sağlanırken, şikâyetlere neden olan metro hızı da açıldığı yıldan beri ilk defa proje hızı olan 40 km/saate ulaşarak Başkentlilere kesintisiz ve konforlu bir seyahat imkânı sağlanmış oldu.

