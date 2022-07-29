10 park ve 7 kavşağa kamera sistemi

Sincan Belediyesi ekipleri 10 park ve 7 kavşağa daha kamera sistemi eklerken, gençlik merkezleri ve Kültür Sanat Merkezi’nin de kamera ve internet alt yapısı sağlandı.

Türkiye’de bir ilçe belediyesi olarak ilk kez Sincan Belediyesi’nin başlattığı parklara kamera ve internet hizmeti hız kesmeden devam ediyor. Sincan Belediyesi yeni yapılan 10 parka ve Kent Meydanı Saat Kulesi’nin çevresine yeni kameralar kurdu. Buna ek olarak Plevne, Tandoğan, Selçuklu, Fevzi Çakmak, Menderes ve Ertuğrul Gazi mahallelerindeki kavşaklara da kamera sistemi kuruldu. Böylece Sincan genelinde toplam 1324 kamera ile vatandaşın güvenliği için hizmet veriliyor.

ÜCRETSİZ İNTERNET HİZMETİ

Sosyal belediyecilik anlayışıyla, insan odaklı hizmet ilkesiyle çalışan Sincan Belediyesi 178 noktada ücretsiz internet hizmeti veriyor. Günlük yaklaşık 4 bin 500 kişinin faydalandığı internet hizmetinin yanında vatandaşın güvenliği için parklar ve sokaklardaki kamera sistemi uygulamasının da kapsamı genişletildi.