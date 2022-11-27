  • BIST 4.874,34
  • Altın 1051.207
  • Dolar 18.6231
  • Euro 19.3907
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 1 °C
»

10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı

İstanbul'da okula giden 10 yaşındaki çocuğa, pitbull saldırdı. Çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı

Olay, 23 Kasım Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde meydana geldi. Sultangazi'de bulunan okuluna gitmek için evden çıkan 10 yaşında Ali Çoban, Gençosman Caddesi'nde yürüdüğü sırada, sahibinin ağızlıksız gezdirdi pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yoldan geçenler, çocuğun yardımına koştu. Sahibinin tuttuğu tasmadan kurtulan köpek, çocuğu kovalamaya başladı.   

KÖPEĞE ÇELME TAKARAK DURDURDU   

Çocuk kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak, kurtulmaya çalıştı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu. Vatandaşlar, köpeği sımsıkı tutarken, küçük çocuk kendisine yardım eden kadınla caddeden uzaklaştı.   

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA   

Yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sahibinin ağızlıksız gezdirdiği köpeğin ilk olarak caddeden geçen araçlara saldırmaya çalıştığı, daha sonra okula giden çocuğa saldırdığı, çevredekilerin yardımıyla çocuğun kurtulduğu yer alıyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Terim'in annesi son yolculuğuna uğurlandı26 Kasım 2022 Cumartesi 14:37
  • Bir korucumuz şehit oldu, Pençe-Kilit bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi26 Kasım 2022 Cumartesi 14:37
  • Soylu açıkladı: İBB kadrosunda 6 PKK'lı tespit edildi26 Kasım 2022 Cumartesi 14:36
  • Bartın'ı sağanak vurdu: Servis yolu çöktü26 Kasım 2022 Cumartesi 14:33
  • Konya'da barınaktaki hayvanları telef eden zanlıların ifadesine ulaşıldı26 Kasım 2022 Cumartesi 10:15
  • Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor26 Kasım 2022 Cumartesi 10:14
  • ABD'den Türkiye'ye karşı yeni provokasyon: MQ-9 Reaper İHA’ları konuşlandırdı26 Kasım 2022 Cumartesi 09:59
  • Ve Resmi Gazete'de yayımlandı: Artık cemevlerinde su ve elektrik ücretsiz olacak!26 Kasım 2022 Cumartesi 09:57
  • Beylikdüzü'nde 4 TIR yandı26 Kasım 2022 Cumartesi 08:50
  • Cuhurbaşkanı Erdoğan köprüde int,har etmek isteyen vatandaşla konuşup ikna etti26 Kasım 2022 Cumartesi 01:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti