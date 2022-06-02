100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması’nın sonuçları açıklandı

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi merkezi Ulus’ta 100. Yıl Çarşısı ve çevresinin yenilenmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla ‘100. Yıl Çarşısı ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması’ düzenledi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt’un da danışman jüri üyeleri arasında yer aldığı yarışmanın sonuçları, “yarismayla.ankara.bel.tr” ile Büyükşehir Belediyesi resmi internet adresi üzerinden açıklandı.

ULUS 100. YIL ÇARŞISI’NIN GELECEĞİ BAŞKENTLİLERE DE SORULACAK

Jüri üyeleri ile 64 proje içinde titiz bir değerlendirme yaptıklarını belirten ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şu açıklamalarda bulundu:

“Ulus Tarihi Kent Merkezi tarihsel geçmişi ve Anadolu’nun tüm uygarlıklarına ev sahipliği yapması dolayısıyla elbette ki Cumhuriyetimizin kuruluşunda da uzun yıllar idari merkez olmuştur. Ulus aslında tüm Ankara’nın hatta Türkiye’nin toplumsal belleğini ilgilendiren bir alan. Biz de bu alana ilişkin kararlar üretirken tüm paydaşların, kamuoyunun ve halkımızın görüşlerini de alarak, Ulus için en uygun kararı vermek için bu çalışmayı sürdürüyoruz. Ümit ediyorum bu çalışmalar ve emekler neticesinde Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde sürdürdüğümüz diğer projelerin yanında Ulus Kent Meydanı Projesi’ni de gerçekleştirerek Ulus’u hak ettiği yere getirmiş olacağız.”

EŞ DEĞER ÖDÜLE 100 BİN TL PARA ÖDÜLÜ

Türk Serbest Mimarlar Derneği Mimarlık Merkezi’nde (TSMD) 4 Haziran 2022 saat 13.00’te yapılacak kolokyum ile 3 eş değer ödüle 100 bin TL, eş değer mansiyon seçilen projelere de 50 bin TL para ödülü verilecek.

TSMD’de 9 Haziran tarihine kadar sergilenecek olan eş değer ve eş değer mansiyon ödülü alanlar ise şöyle:

-EŞ DEĞER ÖDÜL:

16 Sıra Numaralı - (NYA71480) Rumuzlu Proje:

Müellifler:

Nur Dilan ÖZDEMİR-Mimar

Ilgın ŞENSES-Mimar

Aynur UZDU-Mimar

Yardımcılar:

İlkyaz SARIMEHMETOĞLU- Mimarlık Öğrencisi

Kaan ÖZDEMİR - Mimarlık Öğrencisi

-EŞ DEĞER ÖDÜL:

17 Sıra Numaralı - (YGU83746) Rumuzlu Proje:

Müellifler:

Murat SÖNMEZ-Dr.Mimar (Ekip Başı)

Burak DÖNMEZ-Y.Mimar

Özge SÜVARİ-Mimar

Gülnur AKTAŞ-Mimar

Ayşe Selcan ŞİMŞEK-Mimar

Tayyibe Nur ÇAĞLAR-Dr.Mimar

Yardımcılar:

Bilge Nur ÇALIŞKAN- Mimarlık Öğrencisi

Simge ÖZKAN-Mimarlık Öğrencisi

-EŞ DEĞER ÖDÜL:

21 Sıra Numaralı - (79S36P1A) Rumuzlu Proje:

Müellifler:

Ali SİNAN – Y.Mimar– Restorasyon Uzm.

Hasan Okan ÇETİN-Y.Mimar

Elif MIHÇIOĞLU - Y.Mimar– Restorasyon Uzm., Doç. Dr.

Sercan DENİZ –Mimar

İrem KEKİLLİ –Mimar

İldem ÇINAR-Mimar

İshak Şimşek-Mimar

Selim Ege ÖZCAN –Mimar

Nuran ÖZKAM- Y.Mimar

Yardımcı:

Elif YILMAZ -Y.Mimar

EŞ DEĞER MANSİYONLAR:

-EŞ DEĞER MANSİYON:

05 Sıra Numaralı - (MCE59306) Rumuzlu Proje:

Müellifler:

Cemre ÖNERTÜRK – Mimar (Ekip Başı)

Ege ÇAKIR – Mimar (Ekip Başı)

-EŞ DEĞER MANSİYON:

20 Sıra Numaralı - (TGM46825) Rumuzlu Proje:

Müellifler:

Tuğba Nur TOPALOĞLU – Mimar (Ekip Başı)

Merve KAYA –Peyzaj Mimarı

Ekin Güneş ŞANLI – Şehir Plancısı

Mehra GEYLAN – Peyzaj Mimarı

Danışman:

Can KUBİN - Yüksek Şehir Plancısı

-EŞ DEĞER MANSİYON:

37 Sıra Numaralı - (ZHY84172) Rumuzlu Proje:

Mehmet Zafer Akdemir-Yüksek Mimar (Ekip Başı)

Müellif:

Ferhat Bulduk-Mimar

Danışman:

Yaşar Metin KESKİN- Y.Mimar

Yardımcılar:

Mustafa ŞEN-Mimarlık öğrencisi

Dila Hanım ÇELİK-Mimarlık öğrencisi

-EŞ DEĞER MANSİYON:

54 Sıra Numaralı (FDJ28705) Rumuzlu Proje:

Müellifler:

Lebriz Atan Karaatlı-Mimar (Ekip Başı)

Sacit Arda Karaatlı-Mimar

Yardımcılar:

Yunus Atılgan-Mimar

Mehmet ÇORAKÇI –Mimarlık Öğrencisi

İpek Naz TORAMAN – Mimarlık Öğrencisi

-EŞ DEĞER MANSİYON:

60 Sıra Numaralı (79A3U6F4)Rumuzlu Proje:

Halil Soysal CİRİT-Mimar (Ekip Başı)

Yardımcılar:

Şimal AVCI