100. Yılına Coşkulu Kutlama

Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Hemşehriliğini Kabulü’nün 100. yılını Başkentte büyük bir coşkuyla kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Hemşehriliğini Kabulü’nün 100. yıl dönümü Başkentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Hemşehriliğinin 100. yıl dönümüne özel bir program hazırlayarak, Başkentlilere gurur dolu anlar yaşattı. ABB ev sahipliğinde düzenlenen programa; siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri, belediye başkanları, meclis üyeleri, ABB bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da kutlama mesajında, “Ankara Atatürk’le uyur, Atatürk’le uyanır; onunla hemşehri olmanın gururunu taşır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara Hemşehriliğini Kabulü’nün 100. yılı kutlu olsun” dedi.



