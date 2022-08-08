Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların çağın gereklerine uygun olarak eğitim alması ve 1 asrını tamamlayan Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını anıtlaştırmak amacıyla projelendirilen 100’üncü Yıl Cumhuriyet Akademisi için düğmeye basıldı.

GELİŞİM AKADEMİLERİ BULUNACAK

Eğitim yatırımları ile göz dolduran Yenimahalle Belediyesi örnek bir projeye daha imza atıyor. İhalesi tamamlanan eğitim projesinin temeli Eylül ayında Batıkent Turgut Özal Mahallesi’nde törenle atılacak. Yaklaşık 10 bin m2 inşaat alanına sahip olan tesis Yenimahalleli gençlerin kültürel, sosyal, sağlık bilişim ve spor gibi alanlarda çağdaş eğitim sistemine uygun olarak eğitim alması için hizmet verecek. Tesiste 750 kişi kapasiteli konferans salonu, gençlik ve çocuk kütüphanesi, spor, proje geliştirme, kariyer, sanal gerçeklik, endüstriyel tasarım, sanat-tasarım, dijital tarım, enerji ve çevre, dron pilotluğu gibi kişisel gelişim akademileri bulunacak.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sonbaharda temellerini atarak 2 yıl içinde hizmete açacağımız bu akademide gençlerimiz dünya gençleriyle eşit şartlarda yarışmak için bilimsel eğitim alacaklar. Yenimahalle’nin gençleri, normal derslerin yanında dijital eğitimler de alarak çağdaş eğitim fırsatlarından yararlanmış olacak.” dedi.