  • BIST 3.847,62
  • Altın 985.804
  • Dolar 18.5672
  • Euro 18.2556
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

13 satış noktasında yüzde 22 indirimle süt satılıyor

Ulusal Süt Konseyi’nin vatandaşların hem sağlıklı hem de uygun fiyatla süte ulaşabilmesi için Halk Ekmek Fabrikası’nın 13 satış noktasında pastörize süt 1 ay süreyle indirimli satılacak.
13 satış noktasında yüzde 22 indirimle süt satılıyor

Ankaralıların sağlıklı ve uygun fiyatla gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Ankara Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Market Şubeleri, Fabrika Satış Mağazaları ile Başkent Büfelerde 1 ay sürecek olan indirimli pastörize süt satışlarını başlattı. Başkentteki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı pastörize sütler beşer litre hâlinde satışa sunuldu. 

toy_7414.jpg

YÜZDE 22 İNDİRİM YAPILDI

Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ sütte yaptığı yüzde 13,3’lük zam, Halk Ekmek Fabrikası’na ait 13 satış noktasında satılan sütlere yansıtılmazken, yaklaşık yüzde 22 indirim yapıldı. Zamlı hâliyle ortalama 80 TL’den satılması gereken 5 litrelik pastörize sütün satış fiyatı 65,50 TL’ye düşürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 pazaryerine güneş enerji paneli17 Ekim 2022 Pazartesi 03:51
  • Altındağ’da çiftçiye destek17 Ekim 2022 Pazartesi 03:30
  • Pursaklar'da Sirkeli Mahalle Konağı’nın temeli atıldı17 Ekim 2022 Pazartesi 02:50
  • MAKKOP'ta sofralara kışlık ürünler hazırlanıyor17 Ekim 2022 Pazartesi 02:48
  • Kullanılmayan bina Köy Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek17 Ekim 2022 Pazartesi 01:44
  • Yarım kalan projenin tamamlanması önerisi17 Ekim 2022 Pazartesi 00:41
  • Protokol İmzalandı17 Ekim 2022 Pazartesi 00:39
  • Kültür Sanat ve Bilim Kurslarında Yeni Dönem Kayıtları Başladı17 Ekim 2022 Pazartesi 00:36
  • Gösteriler Gerçekleştirildi15 Ekim 2022 Cumartesi 03:26
  • Ankara Haftası Şenliği15 Ekim 2022 Cumartesi 02:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti