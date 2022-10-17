13 satış noktasında yüzde 22 indirimle süt satılıyor

Ulusal Süt Konseyi’nin vatandaşların hem sağlıklı hem de uygun fiyatla süte ulaşabilmesi için Halk Ekmek Fabrikası’nın 13 satış noktasında pastörize süt 1 ay süreyle indirimli satılacak.