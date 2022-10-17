13 satış noktasında yüzde 22 indirimle süt satılıyor

Ankaralıların sağlıklı ve uygun fiyatla gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren Ankara Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Market Şubeleri, Fabrika Satış Mağazaları ile Başkent Büfelerde 1 ay sürecek olan indirimli pastörize süt satışlarını başlattı. Başkentteki üretici kooperatiflerinden temin edilen uygun fiyatlı pastörize sütler beşer litre hâlinde satışa sunuldu.
YÜZDE 22 İNDİRİM YAPILDI
Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ sütte yaptığı yüzde 13,3’lük zam, Halk Ekmek Fabrikası’na ait 13 satış noktasında satılan sütlere yansıtılmazken, yaklaşık yüzde 22 indirim yapıldı. Zamlı hâliyle ortalama 80 TL’den satılması gereken 5 litrelik pastörize sütün satış fiyatı 65,50 TL’ye düşürüldü.
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