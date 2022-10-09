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15 bin ton sıcak asfaltla yenileniyor

Kahramankazan Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı.
15 bin ton sıcak asfaltla yenileniyor

Geçtiğimiz yıl öz kaynaklarıyla yaklaşık 25 bin ton sıcak asfaltı cadde ve sokaklara seren Kahramankazan Belediyesi, bu yıl da 15 bin ton sıcak asfaltı sokak ve caddelere sermek için çalışmalarını başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu yıl için belirlenmiş cadde ve sokaklardaki ekonomik ömrünü tamamlamış asfaltları kazıyarak yerine sıcak asfalt dökmeye başladı. Kahramankazan Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışma ile ilçedeki yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

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İHTİYAÇ DUYULAN HER YERE ASFALT 

Sıcak asfalt serim çalışmaları, acil ihtiyaç duyulan Satıkadın Mahallesi’nde  4 cadde ve sokak ile Atatürk Mahallesi’nde 10 sokak ve caddede yapılıyor. Ekiplerce asfaltı dökülen sokaklarda yol çizgisi çalışmaları da ardı sıra başladı.  Asfalt serimine ihtiyaç duyulan diğer mahallelerdeki cadde ve sokaklarda da devam edecek

ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, asfalt serim çalışmalarının belediyenin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü belirterek, cadde ve sokaklarda kullanım ömrünü tamamlamış asfaltların kazınarak yerlerine yeni sıcak asfalt dökümü yapıldığını söyledi. 

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