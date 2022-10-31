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15. Gayrimenkul Fuarı-Emlak Yatırım Fuarı ve Zirvesi Ankara'da düzenlendi

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) öncülüğündeki 15. "Gayrimenkul Fuarı/Emlak Yatırım Fuarı ve Zirvesi" sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
15. Gayrimenkul Fuarı-Emlak Yatırım Fuarı ve Zirvesi Ankara'da düzenlendi

ATEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda Başkanı Hakan Akçam, açılışında konuştuğu etkinliğin gayrimenkul yatırım ortakları ve yeni projeler açısından önemine dikkati çekti. 

27 ÜLKEDEN 150 YATIRIMCI

Sektörün canlanması anlamında zirvenin önemli bir misyona sahip olduğunu belirten Akçam, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ülkemiz başta olmak üzere 27 ülkeden 150 yatırımcının katılımıyla gayrimenkul sektöründeki yatırımlara yönelik projelerin paylaşıldığı fuara Oda olarak katkı sunmaktan dolayı gurur duymaktayız."

FİRMA ÇALIŞANLARI KUTLADI 

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu da fuarın Ankara ve ülke açısından önemine işaret etti. ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da zirvenin, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren, projelerini ifade eden dayanışma organizasyonu olduğunu belirtti. Eski bakanlardan Ali Coşkun da gayrimenkul sektörüne hizmet eden tüm firmaları ve çalışanlarını kutladı. 


 

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