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17 taşınmaz satışa çıkarıldı

Büyükşehir Belediyesine Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Mamak ilçesinde bulunan toplam 17 konutun satışı için 5-6 Ekim 2022 tarihleri arasında ihaleye çıkacak.
17 taşınmaz satışa çıkarıldı

İhale ile ilgili detaylı bilgiler https://www.ankara.bel.tr/ adresinde yer alırken, ihaleler Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ile ABB TV’den de canlı olarak yayınlanacak.

Şeffaf belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, gelir sağlamak amacıyla taşınmazlarını satışa çıkarmaya devam ediyor.

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Mamak ilçesi Araplar ve Derbent Mahallelerinde bulunan toplam 17 konutun satışı için 5-6 Ekim 2022 tarihleri arasında ihaleye çıkacak. 

Okyanus, Göknar, Ihlamur, Zirve ve Yeşil Vadi sitelerinde bulunan toplam 17 konutun satışa çıkarılacağı ihale için istenen bilgi ve belgeler ise şu şekilde;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri, 
- İkametgâh Belgesi,  
- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, 
- Yer Görme Belgesi, 
- Şartname Alındı Makbuzu,
- Teklif Mektubu,
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
- İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge. 
İstekliler detaylı ihale bilgilerine “https://www.ankara.bel.tr/” adresi üzerinden ulaşabilecek. 


      
 

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