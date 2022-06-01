178 Altındağlı kadın, okuma ve yazma kursu sertifikalarını aldı

Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde yıl boyunca devam eden okuma ve yazma kursunu başarıyla tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı.

Altındağ’ın çalışkan kadınları sertifikalarına kavuştu. Okuma ve yazma kursunu başarıyla tamamlayan, yaşları 25 ile 78 arasında değişen 178 Altındağlı kadın, okuma ve yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Hayallerine kavuşmanın heyecanının doya doya yaşayan Altındağlı kadınlar, kendilerine bu imkanları sunan Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Asım Balcı’ya teşekkür etti.

“EN BÜYÜK HAYALİM TORUNUMA HİKÂYE OKUMAKTI…”

Okuma-yazma öğrenmenin sevincini yaşayan Altındağlı kadınlardan Sabır Özkanat 55 yaşında… Doğduğu köyde kız çocukları okutulmadığı için, yıllarca okula gitmenin ve okuma-yazma bilmenin özlemiyle yaşamış. Altındağ Belediyesi sayesinde hayallerine kavuşan Özkanat, mutluluğunu şu sözlerle anlattı:

“Benim doğduğum köyde kız çocukları okutulmazdı. Doğan kız yaşarsa yaşasın, yaşamazsa yaşamasın önemli değildi. Diyelim yaşadı, okursa okusun okumazsa okumasın o da önemli değildi. Evdeki erkek çocuklara, ev işlerine bakacak kimse olmadığı için kızlar okutulmazdı. Beni de o nedenle okula yollamadılar. Evdeki erkek çocukları daha değerliydi çünkü… Ben okuyamadım, hep içimde kaldı. Okumuş olsaydım, hemşire olmayı hayal ediyordum. Yıllar sonra belediyenin okuma-yazma kursundan haberim oldu. Geldim, kayıt oldum. Bana çok yardımcı oldular. Resmi kurumlarda hiçbir işimi halledemiyordum. Yanımda hep biri olsun istiyordum. Kendimi çok eksik hissediyordum. Bu kursa katılacağım zaman da “boş ver” dediler. “Okusan ne olur, okumazsan ne olur” dediler. “Boşa zaman harcama” dediler. Ama ben kimseyi dinlemedim. Bir zamanlar onlar beni dinlemedi, ben de şimdi onları dinlemedim. Kendime güvenim geldi, ayaklarımın üzerinde durmaya başladım. En çok hayal ettiğim şeylerden biri, torunuma hikaye okumaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Şimdiki hayalim ise ehliyet almak… İnşallah bu hayalimi de gerçekleştireceğim, araba kullanacağım. Bize bu fırsatları sunan herkesten Allah razı olsun.”

“İNŞALLAH EHLİYET ALACAĞIM, HAYALLERİME KAVUŞACAĞIM…”

49 yaşındaki Kamile Güzel de ehliyet alma hayaliyle okuma ve yazma kursunu başarıyla tamamlayan bir diğer kursiyer… 9 çocuklu bir ailede doğan Güzel, hiç okula gidememiş. Güzel “Okuma yazma bilmediğim için çok zorluklar çektim. Herkes bana ‘cahil’ diyordu, çok üzülüyordum. Hiçbir yere gidemiyordum. Şimdi okuma yazma öğrendim. İnşallah önce diploma, sonra da ehliyet alacağım. Hayallerime kavuşacağım. Başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ederim” dedi.

“ARTIK KİMSEYE İHTİYACIM KALMADI”

56 yaşındaki Döndü Öztürk ise telefon numarasını yazamadığı için azarlanması nedeniyle okuma-yazma kursuna başlamaya karar vermiş. Hiç okula gitmediğini, okul çantası takmaya çok özendiğini ama hiç takamadığını söyleyen Öztürk, şimdi emin adımlarla hayallerine doğru ilerliyor. Öztürk “Gittiğim bir yerde telefon numaramı yazmamı istediler, ben yazamadım. Okuma-yazma bilmeyen mi kaldı bu devirde dediler, beni azarladılar. Çok ağladım. Okuma-yazma kursuna gelmeye karar verdim. Markette fiyatları anlamıyordum, yol bulamıyordum, yanımda biri olmadan dışarı çıkamıyordum. Artık kimseye ihtiyacım kalmadı. Biraz ağır okuyorum ama her şeyi okuyorum. Daha da ilerleteceğim, kendimi daha da geliştireceğim” diyor.

“OKUMA YAZMA BİLMEYEN KALMAYACAK”

Altındağlı kadınları azimlerinden dolayı tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise, “Burada çok büyük bir başarı öyküsü var. Belediyemizin açmış olduğu kurslara gelerek okuma yazma öğrenen Altındağlı kadınlar hayatlarına yeni bir pencere açtı. Göstermiş oldukları bu azim ve kararlılık gençlerimize de örnek olmalı. Okuma yazma öğrenen Altındağlı kadınlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah Altındağ'da okuma yazma bilmeyen kimse kalmayana dek eğitim mücadelemiz sürecek…” ifadelerini kullandı.