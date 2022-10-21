18. Ankara Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı. İtalya'nın konuk ülke olduğu fuarda söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de arasında bulunduğu binden fazla etkinlik gerçekleştirilecek.

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da düzenlenen fuarda 500'ü aşkın yazar, okurlarıyla buluşacak. Fuarın onur konuğu ise Nazlı Eray olacak.

ANA TEMASI ‘İTALYA EDEBİYATI’

Fuarın konuk ülkesi olarak İtalya belirlendi. İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Ankara Kitap Fuarı iş birliğinde ana teması "İtalya Edebiyatı" olan etkinlikler de düzenlenecek.

30 EKİM’ KADAR SÜRECEK

30 Ekim Pazar'a kadar kitapseverleri ağırlayacak fuarda, aralarında söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de bulunduğu binden fazla etkinlik yapılacak. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



