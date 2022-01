1881 üniversite öğrencisine ücretsiz barınma imkânı sağlandı

Üniversiteyi kazanarak Ankara’ya gelen ancak konaklama sorunu yaşayan öğrencilere geçici barınma desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Kalacak yurt ve ev sorunu yaşayan öğrencilerin en temel hakkı olan barınma sorununu çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, bin 260’ı Mamak Araplar Sosyal Konutlarında, 621’i ise Şefkat Evleri ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan otel ile yurtlarda kalan toplam bin 881 öğrenciye ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden Büyükşehir Belediyesinin halen bin 881 üniversite öğrencisine ücretsiz barınma imkânı sağlandığını açıklayan Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Ülkemizin onca derdi varken bu dertlerin tek çözümü olan gençlerin çaresizce eğitimlerinden vazgeçip memleketlerine dönmelerine seyirci kalamazdık” dedi.

ÖĞRENCİLERE TÜM İMKÂNLAR SUNULUYOR

Öğrenciler ile ailelerinin hayatını kolaylaştırarak ekonomik yönden destek olmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e üniversiteyi okumaya gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçları başta olmak üzere yemekten çamaşıra, ulaşımdan sosyal aktivitelere kadar birçok hizmeti ücretsiz karşılıyor.

Yurt ya da öğrenci evi bulana kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından yurda dönüştürülen Mamak Araplarda bulunan sosyal konutlarda konuk edilen üniversite öğrencilerine günlük ücretsiz kahvaltı ile akşam yemeği ikram ediliyor. Kesintisiz sıcak su ve internet hizmetinin verildiği konutlarda öğrencilere ev rahatlığında konaklama hizmeti sunuluyor.

Araplar Aile Yaşam Merkezi’nde çamaşırhane, kafeterya, spor salonu, sinema salonu, kütüphane, çalışma odası ve revir bulunurken öğrencilerin hoşça vakit geçirmeleri için satranç, langırt, bilardo ve masa tenisi de yer alıyor.

ANFA Güvenlik, Araplar Sosyal Konutlarında ve Aile Yaşam Merkezi’nde 7/24 esasına göre 612’si kız, 648’i erkek toplam bin 260 öğrencinin güvenliğini sağlıyor.

“BİZE SUNULAN İMKÂNLAR GERÇEKTEN NİMET”

Barınma sorunları çözülerek, Mamak Araplarda bulunan sosyal konutlara yerleştirilen üniversite öğrencileri memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Fatih Yılmaz: “Yaklaşık 4,5 aydır burada kalıyorum. Şartlar çok iyi gerçekten. Zaten bu şartlarda özel yurtlarda ya da başka bir yerde kalmaya kalksak 3 bin liraya yakın masraf olacaktı. Burada her şey ücretsiz ve çok kaliteli. Yemekler olsun, kaldığımız daireler olsun her şey çok iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Burası olmasaydı büyük ihtimal Ankara'ya gelemeyecektim, üniversite okuyamayacaktım. Buraya vesile olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrenciler olarak kendisini de en kısa zamanda buraya bekliyoruz.”

-Merve Karabulut: “Bize sunulan imkânlar gerçekten nimet. Yurttan çok memnunum. Gayet temiz, zaten sıfır binalara geldik. Aynı zamanda kahvaltı ve yemek de ücretsiz. Araplar Aile ve Yaşam Merkezi’nde olan spor salonu, bağlama kursu da ücretsiz. Bizim için her şey planlanmış gibi. Çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlere de gittim. Orada da ayrıcalığımızı hissettim.”

-Ümran Gözay: “Buraya ilk geldiğimizde hepimiz çaresizdik ve kalacak yerimiz yoktu. Geldiğimize olanakları gördükten sonra çok memnun kaldım. Hem kalacak yerimiz var hem ders çalışabilecek ortamlarımız var. Aile Yaşam Merkezi’nde çalışma odaları var aynı şekilde. Buradaki öğrenciler çok farklı okullarda okuyorlar. Ben Esenboğa’da okuyorum. Okulum buraya çok uzak. Ona rağmen sabah ve akşam servisler düzenleniyor. Burada imkânlar elden geldiği kadar her zaman iyileştirilmeye çalışılıyor. Benim ailem hiçbir şekilde gözü arkada kalmadan beni burada bırakabildiler.”

-Edanur Kilin: “Ankara’ya Diyarbakır'dan geldim. Burada yaşam koşulları gayet iyi. En azından kalacak yerimiz var çünkü geldiğimizde bayağı problemler yaşıyorduk. Nerede kalacağız, ne yapacağız diye düşünüyorduk. Sağ olsun Mansur başkanımız burayı ayarladı ve burada kalıyoruz. Sürekli sıcak suyumuz var. Bir sorunu dile getirdiğimiz takdirde sağ olsunlar görevliler hemen gelip hallediyor. Bir problemimiz olduğunda veya bir şeyimiz bozulduğuna gelip hemen tadilatını yapıyorlar. İnternetten çok verimli bir şekilde yararlanıyoruz. Hepimizin kendine ait kotası var. Her hafta o kotamız yenileniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlendiği kültür sanat faaliyetlerine katılıyoruz. Burada her şey çok güzel. Eğer bu yurt imkânı sağlanmamış olsaydı derslerime girmeden finallerimi otel tarzı bir yerde geçirip tekrar geri gidecektim çünkü kalacak bir yerim yok, ev ayarlama gibi bir imkânımız da yok.”

-Fırat Deringöz: “Hemen hemen 3 aydır burada kalıyorum. Yemekler çok lezzetli. Herhangi bir sıkıntımız olduğunda hemen çözülüyor. Şu anda odada 2 kişi kalıyoruz. Oda gayet rahat ve geniş. Çamaşırhanede rahatlıkla kıyafetimizi yıkayabiliyoruz. Bize 24 saat güvenlik hizmeti sunuluyor. Gerek kargomuzu alma konusunda gerek herhangi bir ihtiyacımızda yardımımıza koşuyorlar. Tüm hizmetler için emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

-Duran Can Karkan: “Devlet yurtlarına göre daha güzel, daha temiz ve yemekler daha güzel çıkıyor. Odalarımızın temizliği muntazam yapılıyor. Sıcak su ve ısınma şartları çok iyi. Ben kendi evimde bile bu kadar doğal gazı açmıyorum. İnternet hızlı, kotalarımız fazla olduğu için de interneti verimli kullanabiliyoruz. Okuluma Çevre Yolu üzerinden ücretsiz servisle okuluma gidebiliyorum. Burada konaklama imkânım olmasaydı büyük ihtimalle üniversiteyi donduracaktım.”

-İrem Yıldırım: “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde okuyorum 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun yurdu daha açılmadığından önce Kızılay’da otelde kalmıştık. 20 Ekim’den beri Araplar konutlarında kalıyorum. Benim bilgisayarım olmamasına rağmen buradaki bilgisayarlarla online derslerimi çok güzel bir şekilde ilerletebiliyorum. Güvenlik noktasında da 7/24 sağ olsunlar her sıkıntımızla ilgileniyorlar. Odalarımız çok sıcak. 7/24 kesintisiz sıcak suyumuz var. Eğer burası olmasaydı özel yurtlar çok pahalı olduğu için üniversiteyi donduracaktım. Burada bize sundukları imkânlar için ilk önce Mansur Yavaş başkanımıza ve burada çalışan tüm personele bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.”

-Mustafa Oktay: “6 aydır buradayım. Bize sağlanan imkânları çok güzel bulunuyorum. Gerçekten aile ortamı sunulmuş burada. Hiç yabancılık çekmedik. Başta Mansur başkana, ekibine ve burada çalışanlara teşekkürlerimi sunuyorum.”

-Şeyma Öter: “Ankara üniversitesi öğrencisiyim. Sakarya'dan geldim. Bir tanıdığımın yanında kalıyordum. Burada bize sunulan imkânları görünce açıkçası çok şaşırdım. Öğrenciyi zora sokmadan işlemlerin bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. Yemeğin, çamaşırhane hizmetinin ücretsiz olması, odamızın sıcak olması ve bunun gibi pek çok şey şaşırttı beni. Bu kadarını beklemiyordum. Çok mutluyum memnun. Burada konsere gittim çok keyifliydi. Aile Yaşam Merkezi’nde arkadaşlarımızla birlikte faydalandığımız masa tenisi, satranç gibi öğrencilerin aktif vakit getirebileceği olanaklar da var.”