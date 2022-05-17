  • BIST 2.394,83
  • Altın 923.053
  • Dolar 15.7139
  • Euro 16.5742
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ankara'da etkinliklerle kutlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için özel programlar hazırladı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ankara'da etkinliklerle kutlanacak

Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı özgürlük ve bağımsızlık ateşinin 103. yıl dönümü nedeniyle 27 Mayıs’a kadar bir dizi kutlama etkinliğine ev sahipliği yapacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında tiyatrodan konsere, halk oyunlarından seğmen gösterilerine, karate ve bowling turnuvasından doğa yürüyüşüne kadar birçok etkinlik hafta boyunca Başkentlilere açık olacak.

Başkent’te EGO otobüsleri, metro, teleferik ve ANKARAY da 19 Mayıs Perşembe günü ücretsiz hizmet verecek. 

foto-018.jpg

BAYRAM COŞKUSU ZİRVEYE ÇIKACAK 
ABB, Başkent’in birçok noktasında düzenleyeceği birbirinden özel kutlama programları ile vatandaşlara bayram coşkusu yaşatacak.

Zabıta Daire Başkanlığı ve Ankara Kulübü Derneği 19 Mayıs’ta saat 15.00’te Güvenpark’ta seğmen gösterisi düzenleyecek. Gençlik ve Spor Hizmetler Daire Başkanlığı, Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, BelPa AŞ ve Ankara Kent Konseyi (AKK) iş birliği yaparak Gençlik Haftası’na özel renkli etkinlikler düzenleyecek. Ankara Hızlı Tren Garı’nda ayrıca AKK’nin de katkılarıyla 103 genç sanatçının katıldığı 19 Mayıs Sergisi ve Caz Konseri Başkentlilerle buluşacak.     

Aile Yaşam Merkezi üyesi gençler ve çocuklar arasında karate, bowling, judo, boks, yüzme, jimnastik alanlarında turnuvaların düzenleneceği Başkent’te sağlıklı yaşam aktiviteleri de yapılacak. Başkentliler, Kurtboğazı Barajı ile Karagöl Mesire Alanı’nda doğa yürüyüşüne katılacak.
   
BAŞKENT’TE MELEK MOSSO VE EDİS RÜZGARI ESECEK
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda vatandaşlara bayram sevincini doyasıya yaşatmak için ünlü sanatçıları Başkent’te ağırlayacak.

Aysel Yakupoğlu’nun 16 Mayıs’ta verdiği konserin ardından Pilli Bebek, Melek Mosso ve Edis’in konser vereceği Ankara’da, ABB tarafından hazırlanan etkinlik takvimi ise şöyle:
-18 Mayıs 2022 saat 20.00 Altınpark- ‘Melek Mosso’ konseri
-19 Mayıs 2022 saat 20.00 Gençlik Parkı- ‘Edis’ konseri
-21 Mayıs 2022 saat 10.30 Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Bowling Turnuvası
-21 Mayıs 2022 saat 10.00 Kurtboğazı Barajı Doğa Yürüyüşü

Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle de gençler hem birbiriyle kaynaşacak hem de çeşitli etkinliklerle bayramı doya doya yaşayacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören'de “Âşık Atışması” programı düzenlendi17 Mayıs 2022 Salı 04:23
  • Okul bahçesine inşa ettikleri 'böcek oteliyle' canlıların yaşamını öğreniyorlar17 Mayıs 2022 Salı 03:30
  • Tuğba Mızrak Demirbağ yeniden başkan seçildi17 Mayıs 2022 Salı 00:26
  • Çiçekçiler, Atatürk Heykeli/Ankara Zafer Anıtı önünde Çiçekçiler Günü'nü kutladı17 Mayıs 2022 Salı 00:26
  • ABB otizm için farkındalık sempozyumu düzenledi17 Mayıs 2022 Salı 00:25
  • Pursaklar Belediyesi, işyeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor17 Mayıs 2022 Salı 00:24
  • Kahramankazan'da çocuklar için Geçmişten Günümüze Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi17 Mayıs 2022 Salı 00:22
  • Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için ödüllü ücretsiz deneme sınavı desteği sağlıyor17 Mayıs 2022 Salı 00:20
  • Mamak'ta bulunan ekolojik köy yaza “Merhaba” diyor 17 Mayıs 2022 Salı 00:19
  • Ankara'da 'Gençlik ve Bilişim Festivali' başladı16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti