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2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası ile 16 ülkeden 72 sporcu buluştu

16 ülkeden 72 sporcunun mücadele edeceği organizasyon 2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası bugün sona eriyor.
2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası ile 16 ülkeden 72 sporcu buluştu

Organizasyonun ilk gününde sabah seansında milli sporcular 6 madalya kazandı. Kadınlar 49 kiloda Pelinsu Bayav koparmada ve toplamda altın madalyaların sahibi oldu. Pelinsu silkmede ise gümüş madalyayı boynuna taktı. Kadınlar 59 kiloda Cansel Özkan ise koparma, silkme ve toplamda bronz madalyalar elde etti. Turnuva bugün sona erecek.

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20. ASRIN SPORCUSU: NAİM SÜLEYMANOĞLU

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin de turnuvanın önemine dikkati çekerek, “20. asrın sporcusu Naim Süleymanoğlu, Pursaklar’da yaşamış birisi. Haltere burada ilk tohumları atmış birisi. Bizde onun açtığı yolda yüzlerce sporcu yetiştirmek için çaba gösteriyoruz" dedi.

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Çetin, "Sportif başarıların yanı sıra sağlıklı bireyler yetiştirmek arzusundayız. Kendi kilosunun üç katında fazlasını kaldırarak gururumuz olan Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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