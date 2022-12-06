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2 yaşındaki kız çocuğuna saldıran çakal böyle görüntülendi
2 yaşındaki kız çocuğuna saldıran çakal böyle görüntülendi
ABD'de yabani bir çakal, 2 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Babasının yardımına koştuğu kız çocuğu son anda kurtarıldı.
06 Aralık 2022 Salı 00:33
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.