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2 yılda yaklaşık 5 milyon liralık ürün sahiplerine ulaştı

Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde, Yenimahalle esnafı ve bağışçıların yardımlarıyla oluşturduğu Derman Toplumsal Dayanışma Merkezi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine 2 yılda yaklaşık 5 milyon liralık ürün ulaştırdı.
2 yılda yaklaşık 5 milyon liralık ürün sahiplerine ulaştı

Derman Market’ten bugüne kadar 770 bin 932 lirası giyim ürünleri, 3 milyon 757 bin 303 lirası gıda ve temizlik ürünleri olmak üzere toplam 4 milyon 528 bin 235 lira değerinde ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK

Dermen Marketi ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Derman Market projesi ile esnaf ve üreticimizi ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerimizle buluşturduk. Sponsorlarımızla birlikte ilçe sakinlerimize bir nebze faydalı olabiliyorsak bizden daha mutlu kimse olamaz” dedi.

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3 BİN AİLE İHTİYAÇLARINI GİDERİYOR

Yenimahalle’de dayanışmayı ve ilçe sakinleri arasında paylaşmayı artırmak amacıyla 2 yıl önce hizmete açılan Derman Market’te 3 bin aile ihtiyaçlarını gideriyor. Vatandaşlar, kış mevsimlerinde ağırlıklı olarak bot ve kaban ihtiyacını karşılarken en büyük ilgi gıda ve temizlik maddelerine oldu. 

100 ÇEŞİT ÜRÜN TEMİN EDİLEBİLİYOR

Derman Toplumsal Dayanışma Merkezi, günlük ortalama yüz ihtiyaç sahibi aileye temizlik, gıda, giyim ve ayakkabı gibi 100 çeşit ürünü temin etme şansı sunuyor. Ekonomik sıkıntı çeken ve belediye ekipleri tarafından tespit edilen aileler, kartlarına yüklenen puanlarla 2 ayda bir gıda ve temizlik ürünlerini, 6 ayda bir de giyim ve ayakkabı ürünlerini alabiliyor.
 

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