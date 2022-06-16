20 bin öğrenci, sınavlara Etimesgut Belediyesi' kütüphanelerinde hazırlandı

16 bin üyesi bulunan Ahi Elvan Halk Kütüphanesi en çok tercih edilen kütüphane olurken Türk Tarih Müzesi Kütüphanesi, Yunus Emre Kütüphanesi ve Atatürk Okuma Evi de öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "Gençlerimiz yıl boyunca yoğun tempoda kütüphanelerimizi aktif kullandılar. Şimdi tüm emeklerin, hazırlıkların, çalışmaların karşılığını alma zamanı. 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dilerim" dedi.

TEKNOLOJİK KÜTÜPHANELER

Kütüphane Otomasyon Sisteminin yer aldığı halk kütüphanelerde öğrenciler sessiz bir ortamda ders çalışabildi. Üyeler kartla kütüphane giriş yaparken, öğrenciler 40 dakika ders çalıştıktan sonra 15 dakikalık dinlenme süresini kullanabildi. Ders süresini doldurmayan ve sık sık teneffüs yapan üyenin masası otomatik olarak kapatılıp başka bir üyeye atanması yapıldı. Böylece öğrencilerin daha düzenli bir ders çalışmasına imkan sağlandı. Veli Takip Sistemi ile de isteğe bağlı olarak veliler, çocuklarının hangi saatler arasında kütüphanede olduğunu takip edebildi. Ücretsiz wi-fi hizmeti olan kütüphanelerden Türk ve dünya üniversitelerinin arşivlerine katalog tarama sistemi ile erişim sağlanabildi.

ETİMESGUTLULAR YARARLANABİLİYOR

Yalnız Etimesgut'tan değil Ankara'nın birçok ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, halk kütüphanesine üye olarak yararlanmak istiyor ancak yasa ve mevzuatlar gereği kütüphane yalnızca Etimesgut halkına hizmet verebiliyor.