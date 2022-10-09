20 çeşit iş kıyafeti dikilerek personele teslim edildi

Yenimahalle Belediyesi, “Konfeksiyon Atölyesi” ile personelin resmi kıyafetlerini kendi üretiyor.

Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri içinde faaliyet gösteren atölyede zabıta, fen işleri, güvenlik, temizlik, yemekhane, park bahçeler, karşılama hostesi ve öğretmen önlüğü gibi 20 çeşit iş kıyafeti yine belediye çalışanları tarafından dikilerek personellere teslim edildi.

TÜM İŞ KOLLARINDA TASARRUF

Tüm iş kollarında tasarrufu ön planda tutarak hizmet verdiklerini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bordürümüzü, kilit taşımızı, betonumuzu, banklarımızı, hijyen malzemelerimizi kendimiz üretiyoruz. Hizmet araçlarımız kiralık değil. Biz Yenimahalleli hemşerilerimizin parasını onlar için harcıyoruz ve devir malum tasarruf devri. Bu Konfeksiyon atölyesi ile de personelimizin önlüğünden yeleğine, tulumundan pantolonuna kadar tüm kıyafetlerini üretiyoruz” dedi.

