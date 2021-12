Bu yıl yedincisi düzenlenen Yılın Doğa Fotoğrafçısı (Nature Photographer of The Year 2021) yarışması sonuçlandı. Yarışmanın kazananı Terja Kolaas'ın Kuşlar kategorisindeki eseri oldu. Yarışmaya, 97 ülkeden onbinlerce fotoğraf katıldı. 13 kategoride toplam 25 bin euro para ödülü dağıtıldı. İşte dereceye giren diğer en iyi kareler...



