  • BIST 2.643,74
  • Altın 1022.591
  • Dolar 17.9341
  • Euro 18.4018
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
» »

2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor

2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı
Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Seyyar tezgahlardaki tescilli lezzet: Adana kebabı
Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi
Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi
Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi
Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi
Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları
Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları
Son Eklenen Videolar
Kaçkarlar manzarasıyla doğaseverleri kendine çekiyor
Kaçkarlar manzarasıyla doğaseverleri kendine çekiyor
Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti
Azerbaycan'da bulunan uluslararası medya yöneticileri AZERTAC'ı ziyaret etti
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere 'büyük dönüş' başladı
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere 'büyük dönüş' başladı
Faydalı böcekler, çiftçiyi endişelendiren çayır tırtılıyla mücadele edecek
Faydalı böcekler, çiftçiyi endişelendiren çayır tırtılıyla mücadele edecek
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere 'büyük dönüş' başladı
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgelere 'büyük dönüş' başladı
Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti