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2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
2022 buğday hasadı çiftçinin yüzünü güldürüyor
01 Ağustos 2022 Pazartesi 12:10
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.