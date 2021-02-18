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2022 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi

2022 üç aylar ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ayı ne zaman? 2022 Regaip Kandili, 2022 Miraç Kandili, 2022 Berat Kandili, 2022 Mevlid Kandili, 2022 Kadir gecesi hangi gün? diye merak ediliyor. 2022 Dini Günler Listesi, Takvimi...
2022 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi

2022 üç aylar başlangıcı ne zaman? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Regaip Kandili hangi gün, 2022 Miraç Kandili hangi gün, 2022 Berat Kandili hangi gün, 2022 Mevlid Kandili hangi gün, 2022 Kadir gecesi hangi gün? 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman? Hicri yılbaşı ne zaman? Aşure günü ne zaman? Diyanet dini günler 2022

Vatandaşlar 2022 yılında dini günler ne zaman? diye merak ediyor. İşte Diyanet'in resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre:

2022 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1443

04

OCAK-2022

SALI

........

1

RECEB

1443

02

ŞUBAT-2022

ÇARŞAMBA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

2

RECEB

1443

03

ŞUBAT-2022

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1443

27

ŞUBAT-2022

PAZAR

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1443

04

MART-2022

CUMA

...........

14

ŞABAN

1443

17

MART-2022

PERŞEMBE

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1443

02

NİSAN-2022

CUMARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1443

27

NİSAN-2022

ÇARŞAMBA

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1443

01

MAYIS-2022

PAZAR

AREFE

1

ŞEVVAL

1443

02

MAYIS-2022

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1443

03

MAYIS-2022

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1443

04

MAYIS-2022

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1443

31

MAYIS-2022

SALI

........

1

ZİLHİCCE

1443

30

HAZİRAN-2022

PERŞEMBE

........

9

ZİLHİCCE

1443

08

TEMMUZ-2022

CUMA

AREFE

10

ZİLHİCCE

1443

09

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1443

10

TEMMUZ-2022

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1443

11

TEMMUZ-2022

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1443

12

TEMMUZ-2022

SALI

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1444

30

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1444

08

AĞUSTOS-2022

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1444

28

AĞUSTOS-2022

PAZAR

........

1

R.EVVEL

1444

27

EYLÜL-2022

SALI

........

11

R.EVVEL

1444

07

EKİM-2022

CUMA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1444

27

EKİM-2022

PERŞEMBE

........

1

C.EVVEL

1444

25

KASIM-2022

CUMA

........

 

Miraç Kandili, Miraç ne demektir? Miraç Gecesi’nin önemi nedir?

Miraç: merdiven demektir. Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Recep’in 27. Gecesidir. İsra suresinin ilk ayeti kerimesinde Miraç bildirilmektedir.

Peygamber efendimiz, bir anda cenneti ve cehennemi gezip gelmiş ve akıl erdirememiştir.

Kadir Gecesi, Kadir Gecesi’nde ne oldu? Kadir Gecesinin Anlam ve Önemi Nedir?

Kur’an-ı Kerim Peygamber efendimize bu gece inmeye başlamıştır. Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi’nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ‘azamet ve şeref’ demektir. Kadir Suresi’nde Kur’an’ın Kadir Gecesi’nde indirildiğinden, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi’nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.

Kadir gecesi, yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olarak gönderdiği Kur'an’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Bu geceyi ibadetle geçirenin geçmiş günahları affedilir. Edilen hiçbir dua geri çevrilmez. Hava ne soğuk, ne sıcaktır. Kadir gecesinde köpek sesi duyulmadığı, havanın açık ve bulutsuz olduğu rivayet edilir. Kadir Gecesi’nde Cebrail başta olmak üzere tüm melekler yer yüzüne iner. İnsanlarla melekler arasında engel kalmaz.

Ramazan Ayı'nın 27. gecesi olduğu düşünülse de hangi gün olduğu kesin olarak bilinmemektedir ve Peygamber efendimiz Kadir Gecesi'ni Ramazan Ayı’nın son 10 günü arayınız diye buyurmuştur.

Berat Kandili, Berat Kandili Nedir, Önemi Nedir? Şaban Ayı…

Şaban Ayı'nın 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir. Berat Kandili'nde af dileyen olursa affedilir, sıkıntıya düşüp de kurtuluş isteyen olursa kurtuluş verilir.

Bu gece mübarek ve feyizli bir gecedir. Kulların günahlarının affedilmesi ve temize çıkmaları sebebi ile 'Beraet' denilmiştir... Günümüzde Berat olarak söylenir. Berat, bir zorluktan kurtulmak anlamındadır. Bu günün gündüzünü oruçlu geçirmek güzeldir.

Her önemli iş bu gecede ayırt edilir,

O gecedeki ibadetin önemi büyüktür,

İlahi rahmet yayılır,

Mağfiret gecesidir,

O gece Peygamber efendimize şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

Regaip Kandili, Regaip ne demektir? Regaip Kandili'nin Anlam ve Önemi Nedir? Recep Ayı…

Hicri takvime göre Recep Ayı’nın ilk perşembesini cuma gününe bağlayan gecesi Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır.

Nihat Hatipoğlu'na göre "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Bu geceye ismini melekler vermiştir.

Her cuma kıymetlidir ama bu iki kıymetli gece aynı güne denk gelince daha kıymetlidir. Bugün kılınan namaz, tutulan oruç, verilen sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Regaip Gecesi’nde kuranı kerim okuyan, oruç tutan, tesbih çeken kişiler çok sevap kazanır. Recep ayında oruç tutmak çok faziletlidir. Peygamber efendimizin Ramazan Ayı’ndan sonra en çok oruç tuttuğu ay Recep Ayı’dır.

Her kim Recep Ayı’nın ilk günü Allah için oruç tutarsa cenneti kesinleştirir. Ortasından veya son günü tutarsa Allah onu tüm tanıdıklarına şefaatçi kılar.

Her kim Recep Ayı’nın ilk perşembesi oruç tutarsa, onu cennete koyması Allah üzerine hak olmuştur.

Mevlid Kandili, Mevlid ne demektir, Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi Nedir?

Bu gece sevgili sultanın Allah nebisinin, sonsuzluk peygamberinin, insanlığın en çıkmaza düştüğü, en daraldığı yerde alemlere rahmet gibi doğan, dünyaya ışık veren peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günüdür.

Mevlid, doğum anlamına gelmektedir.

 

Gazeteilksayfa.com

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