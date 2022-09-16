2022 Kaman Ceviz Festivali ne zaman; takvimi belli oldu

Kırşehir’in Kaman ilçesinde, dünyaca ünlü Kaman cevizi için her yıl festival düzenleniyor. Peki bu yılki Kaman ceviz festivali ne zaman yapılacak? Kaman cevizi festivalinde hangi sanatçılar konser verecek? Sizler için araştırdık:

Şirin Kırşehir’in Kaman ilçesinde, dünyaca ünlü Kaman cevizi için her yıl festival düzenleniyor. Peki bu yılki Kaman ceviz festivali ne zaman yapılacak? Kaman cevizi festivalinde hangi sanatçılar konser verecek? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık:

8 EKİM'DE BAŞLIYOR

2022 Kaman Ceviz Festivali tarihleri ve takvimi belli oldu. 2022 Kaman Ceviz Kültür Sanat Festivali, 8 ve 9 ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Bu yıl 31.’si düzenlenecek olan Kaman ceviz festivali için ilçede hazırlıklar başlarken, festival takvimi de netleşti.

BİRİNCİ GÜN

Gazete İlksayfa’nın edindiği bilgilere göre, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek bu yılki Kaman ceviz festivali 8 Ekim’de kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Kaman Belediye Başkanlığı’nın organize ettiği Kaman ceviz festivalinin ilk günü açılış konuşmaları ile devam edecek ve ardından Kaman Arkeoloji Müzesi’ne bir gezi gerçekleştirilecek. Festivalin ilk günü Kaman ve ceviz temalı şiir yarışması yapılacak. Yine ilk günün ilerleyen saatlerinde Uğur ve Okan Ertürk kardeşler konser verecek. Festivalin ilk günü ayrıca Yener Gedik ile Derya Uluğ konserleri olacak.

İKİNCİ GÜN

İkinci gün ise en iyi cevizli baklava yarışması ile başlayacak. Kaman sesini arıyor ile bilek güreşi yarışmaları da ikinci gün yapılacak. İkinci günün sonlarında Mert Kaya, Ömer Şahin ve Zakkum konserleri olacak.

BAKANLIK DESTEKLİYOR

Ceviz festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Necati Çolak yönetimindeki Kaman Belediye Başkanlığı tarafından organize ediliyor.

Kaman ceviz festivalinin saat saat takvimi ile konser saatleri şöyle:





Gazete İlksayfa