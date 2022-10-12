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2023 bütçesi belli oldu

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın başkanlık ettiği ekim ayı meclis toplantısının son birleşimde belediyenin 2023 yılı bütçesi 275 milyon lira olarak belirlendi.
2023 bütçesi belli oldu

Çubuk Belediye Meclisi, 2023 yılı tahmini bütçe görüşmelerini tamamladı. Demirbaş'ın başkanlık ettiği son birleşimde Çubuk Belediyesinin 20 müdürlüğüne ait tek tek okunan gelir ve gider bütçeleri ayrı ayrı oylandı. Buna göre, belediyenin bütçesi 275 milyon lira gelir, 275 milyon lira gider olarak oy birliğiyle onaylandı.

NİKÂH SALONU, CEPHE GİYDİRME, KÜLTÜR MERKEZİ… 

Başkan Demirbaş da meclis üyelerine ve bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. İlçede bulunan 90 bin kişi için canla başla çalıştıklarını anlatan Demirbaş, şunları ifade etti:

‘’Bütçemizin yüzde 37’sini yatırımlara, yüzde 36’sını da mal ve hizmet alımına ayırdık. Kurbantepe tesislerini projelendirerek tadilatını yaptıktan sonra inşallah burasını nikah salonu yapacağız. Cephe giydirme projemiz devam ediyor. Kültür merkezi projemiz için çalışmalarımıza başladık. Üretimi artırmak için tarımsal destekleme projelerimize ve asfaltlama çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hem kendi imkanlarımızla hem de bakanlıklarımızdan aldığımız desteklerle ilçemiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz.’’

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