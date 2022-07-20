20’inci YENİMEK Kurs Merkezi açıldı

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarının 20’incisi Batıkent Uğur Mumcu Mahallesi’ne açıldı.

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları Ersin Perçin, Tolga Kaya ve Evren Çelik’in konser verdiği açılışa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

20 BİNE YAKIN KURSİYER

Kurdeleyi keserek Usta Gazeteci Merhum Uğur Mumcu’nun adını taşıyan mahalleye kurs merkezi kazandırmanın gururunu yaşadığını söyleyen Başkan Yaşar, “YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. YENİMEK, her sene 110 branşta 20 bine yakın kursiyere eğitim veriyor” dedi.

15 BRANŞTA EĞİTİM

3 derslikten oluşan merkez; giyim, mefruşat, çini, el nakışı, 3 boyutlu şekillendirme, deri süsleme, ahşap boyama, cilt bakımı, bağlama, takı, kırkyama, rölyef, yağlı boya, gitar ve emlak danışmanlığı olmak üzere 15 branşta eğitim verecek.