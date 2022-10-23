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24 ilçede toplam 201 noktada menfez ve dere geçiş köprüsü çalışması başladı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı bu kapsamda; 24 ilçede toplam 201 noktada menfez ve dere geçiş köprüsü çalışması başlattı.
24 ilçede toplam 201 noktada menfez ve dere geçiş köprüsü çalışması başladı

Çalışmalar kapsamında, yıpranan, yetersiz kalan ya da kullanılamayacak hâle gelen menfez ve dere geçiş köprüleri yenilenirken, daha önce önlem alınmayan riskli noktalarda da vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni imalat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, başta sel ve su taşkınlarından etkilenen bölgeler olmak üzere Başkentin birçok noktasında menfez ve dere geçiş köprüsü yapımına başladı.

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RİSK TAŞIYAN NOKTALARA ÖNCELİK

Fen işleri Daire Başkanlığı, ihalesi tamamlanan toplam 24 ilçedeki 201 noktada çalışmalarını sürdürürken, bugüne kadar 35’ten fazla menfez ve dere geçiş köprüsünün imalatını yaptı. 

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Altındağ, Ayaş, Çubuk, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam ile Şereflikoçhisar ilçelerinde yapılan keşifler sonucunda riskli olduğu tespit edilen 10 noktada ise çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla; merkez ve ilçelerde yer alan yollar sel gibi afetlere karşı korunurken, olası can ve mal kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

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