25 bin çocukla yaz okulu  

Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor. 30'dan fazla branşta kursun açıldığı yaz okullarına bu yıl tam 25 bin Altındağlı çocuk kayıt yaptırdı.

Altındağ Belediyesi Yaz Okulu neşe dolu... Yüzmeden buz patenine, voleyboldan futbola, jimnastikten okçuluğa kadar birbirinden farklı branşlarda hizmet veren Altındağ Belediyesi Yaz Okulları, Altındağlı gençlerin ve çocukların hayatına neşe katıyor. 25 bin çocuğun faydalandığı yaz okulunda en çok ilgiyi yüzme kursu çekiyor. 6 bin çocuğun kayıt yaptırdığı yüzme kursunu, 1500 kişi ile buz pateni takip ediyor. Eğlenceli Matematik kursuna 1352 çocuk kayıt yaptırırken, tekvando kursuna ise 1343 çocuk devam ediyor.

HEM EĞLENİYOR HEM ÖĞRENİYORLAR

İngilizce kursuna 1305 çocuğun devam ettiği yaz okulunda, voleybol kursuna 1276, satranç kursuna 1227, basketbol kursuna 1116, jimnastik kursuna 879, futbol kursuna 841, fen deneyleri kursuna 681, drama kursuna 674, okçuluk kursuna ise 620 Altındağlı çocuk devam ediyor. Judo, masa tenisi, kick boks, gitar, keman, bağlama, Türk Halk Müziği, tiyatro, halk oyunları, diksiyon, işaret dili, okuma atölyesi, resim, el sanatları, temel bilgisayar, office programları, kodlama ve photoshop kursları da Altındağlı çocukların büyük ilgi gösterdiği branşlar arasında yer alıyor. Bu kurslara kayıt yaptıranlarla birlikte, toplam 25 bin Altındağlı çocuk yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor.

HER ŞEY ÜCRETSİZ

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Çocuklara ve gençlere yönelik yaz okullarını çok önemsiyoruz. Sadece Altındağ'ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Seneye daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

