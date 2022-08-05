26 yıllık vanalar değişti 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine içme suyu sağlayan şebeke ana borularının 26 yıllık vanalarını rekor bir sürede yeniledi.

Yıllar içerisinde kullanılmaz hale gelen, sık sık arızalara sebep olan ve birçoğu 10 yıldır kullanılmayan vanaların değişimlerini 300 kişilik personel ve 74 araçlık bir ekiple gerçekleştiren ASKİ Genel Müdürlüğü, toplam 13 kilometrelik hat boyunca, 14 ayrı noktadaki 18 vananın değişimini tamamladı.

ALTYAPI SEFERBERLİĞİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent’teki alt yapı seferberliğinde rekorlara imza atıyor. Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’ye içme suyu sağlayan şebeke ana boru vanalarını 24 saat gibi kısa bir sürede yenileyen ASKİ ekipleri, çalışmalarını 300 kişilik personel ve 74 araçlık dev bir ekiple gerçekleştirdi. Bölgede süren yağmur suyu ve atık su deşarj çalışmaları ise ekiplerin 7/24 süren çalışmalarıyla en kısa sürede tamamlanarak, hizmete girecek.

DEŞARJ VE VANA DEĞİŞİMİ BİR ARADA

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk Bölgedeki 3 ayrı noktada yatay sondajlarla yağmur ve atık suları deşarj etme çalışmalarının devam ettiğini, buna paralel olarak, bir kez daha kazı yapılmaması adına da ana ishale hattı üzerinde bulunan vanaların değişimini gerçekleştirme kararı aldıklarını ifade etti.

