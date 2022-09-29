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27. Dönem Çocuk Meclisi’ne Başvurular başladı

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin yeni dönem başvuruları başladı. 9-14 yaş arası çocukların 29 Ekim 2022 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri Çocuk Meclisi’nin 27. dönem üyeleri ise 6 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimle belirlenecek.
27. Dönem Çocuk Meclisi’ne Başvurular başladı

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi yeni dönem hazırlıklarına başladı. Başkentli çocukların, görüşlerini, fikirlerini ve çözüm önerilerini özgürce ifade edebildikleri, tavsiye kararı alarak çocuk haklarını öğrendikleri Çocuk Meclisi’nin yeni dönem başvuru süreci başladı. 

27. Dönem Çocuk Meclisi üyesi olmak isteyen ilk veya ortaokul öğrencisi 9-14 yaş arasındaki çocuklar, https://cocukmeclisibasvuru.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilecek. 6 Kasım’da gerçekleşecek seçimlerde 150 yeni üyenin belirlenmesinin ardından 27. Dönem Çocuk Meclisi görevine başlayacak. 

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DEMOKRASİ ŞÖLENİ’NE DAVET 

Online olarak başvuruda bulunan adaylar, 27. dönem üyeliği için 1 dakikayı aşmayacak şekilde kendilerini tanıttıkları bir video hazırlayarak abbcocukmeclisi06@gmail.com adresine gönderecek. Çocuklar seçim gününe kadar, Çocuk Meclisi’nin instagram sayfasında yayınlanacak video ile isim, soy isim, okul, sınıf bilgileri, ilgi alanları ile meclise girme hedeflerini anlatarak oy toplamaya çalışacak.

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