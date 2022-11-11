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3-6 yaş arası çocuklar için hizmete açılan Sincan Belediyesi Anne-Çocuk Oyun Evleri yoğun ilgi görüyor.

Sincan Belediyesi 3-6 yaş arası çocukların anneleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesi için hizmete açtığı anne-çocuk oyun evleri her gün dolu geçiyor.
3-6 yaş arası çocuklar için hizmete açılan Sincan Belediyesi Anne-Çocuk Oyun Evleri yoğun ilgi görüyor.

Ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği Sincan anne-çocuk oyun evlerinde minikler, rengârenk oyuncaklar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor. Spor, İngilizce, ritim gibi faaliyetlerle çocuklar bir arada zaman geçiriyor, iletişim kurması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor. 

DANS, SPOR, İNGİLİZCE, RİTİM…

Anne Çocuk oyun evlerinde hem oyun hem eğitim var. Jimnastik dersleri ile çocukların kas gelişimine destek olurken dans, ritim, resim dersleriyle de sanat sevgisi aşılanıyor. Bu hafta etkinlik köşesi sonbahar resimleriyle doldu. Çocuklar anneleri ile birlikte dökülen yapraklardan sonbaharı resmetti ve mevsimleri eğlenerek öğrendi. 

ORFF VE RİTİM ÇALIŞMASI 

Anne çocuk oyun evlerinde çocuklar İngilizce ile de tanışıyor, İngilizce kavramları oyunlarla öğreniyor. Orff ve ritim çalışmaları yapılıyor. Oyun ve masallarla da yaratıcı düşüncelerini harekete geçirerek zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli, Yenikent, Evliya Çelebi ve Yavuz Sultan Selim Anne Çocuk Oyun Evi olmak üzere haftada 6 gün hizmet veriyor. 
 

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