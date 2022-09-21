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3 bin 645 konut İnşa Edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini duyurmasının ardından akıllara “hangi ilçelerde yapılacak” sorusu geldi. 
3 bin 645 konut İnşa Edilecek

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara’da yapılacak 18 bin konutun 3 bin 645’inin Mamak’ta yapılacağını duyurdu. Başkan Murat Köse, “3645 Sosyal Konut Mamak’ta Gökçeyurt Mahallesi Nenek mevkinde inşa edilecek” dedi. 

HAYIRLI OLSUN 

Mamak Gökçeyurt Mahallesi Nenek mevkinde yapılacak sosyal konutlar, ev sahibi olmak isteyip de olamayan dar gelirlilerin alımına sunulacak. Başkan Murat Köse, “Cumhuriyet Tarihimizin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi için, Büyük ve Güçlü Türkiye’nin Mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Şimdiden hayırlı olsun İnşaallah” dedi. 

5 KATEGORİDE KABUL EDİLECEK 

Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek.  

SONRA BELİRLENECEK 

Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.

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