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3 kuşak kasket üretiyor

Samanpazarı Can Sokak'ın en eski iş yerlerinden Bozdağ Kasketleri dükkanının sahibi 83 yaşındaki Ali Bozdağ, oğlu ve torunuyla birlikte kasket, şapka üretimi mesleğini yaşatmaya çalışıyor.
3 kuşak kasket üretiyor

83 yaşındaki Ali Bozdağ, kaybolmaya yüz tutmuş kasketçiliğin son sanatkarlarından. Ankara Kalesi'nin eteklerinde Samanpazarı Can Sokak'taki dükkanında ilerlemiş yaşına rağmen Ali Bozdağ,  oğlu ve torunu ile birlikte kasket, şapka, kep, bere gibi çeşit ve içerikler üretmeye devam ediyor. 

1966'dan beri aynı dükkanda, aynı işi devam ettirdiğini belirten Ali Bozdağ, "1966 kayıt başlama tarihi ile halen Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın-ANKESOB sicil kayıtlı  bir üyesi olarak hizmet vermeye devam ediyorum. Çalışmak beni hep zinde tuttu. İşime hep sahip çıktım. Dilerim, 3 kuşak ayakta tutmaya çalıştığımız mesleğimiz kaybolmaz ve oğlum ve torunum da benden sonra bu mesleği yaşatmaya devam ederler." diye konuştu.

BABA MESLEĞİNE DEVAM EDECEK 

Ali İhsan Bozdağ da babası Ali Bozdağ'dan yıllar içerisinde edindiği tecrübeler ışığında öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduğunu vurgulayarak, "Babamın uzun yılların tecrübesi ve el emeğiyle belli bir noktaya getirdiği mesleği onun birikimlerinden yararlanarak daha iyi noktalara getirmek için bizler de kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

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