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3 yeni metro ihalesi için tarih belirlendi

Başkent’te raylı sistem ağını genişletmek için yeni projeleri birer birer hayata geçiren ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu ve ön yeterlilik ihalesi tamamlanan 3 yeni raylı sistemin proje ihalesinin 2’nci aşaması için tarihler belli oldu.
3 yeni metro ihalesi için tarih belirlendi

     Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te raylı sistem ulaşım ağını genişletmek daha konforlu ve güvenli bir toplu ulaşım sağlamak için çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

     Artan nüfus yoğunluğu ve araç sayısının oluşturacağı olumsuzluklara karşı harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, 3 yeni raylı sistem projesini daha hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın duyurduğu ve ön yeterlilik ihalesi tamamlanan 3 metro hattı proje ihalesinde ikinci aşamaya geçiliyor.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın müjdesini verdiği 3 yeni metro projesinde son aşamaya geçilirken, daha önce ihaleye katılanlar arasından 6 firma mali ve teknik teklifleri alınmak üzere ikinci kez davet edildi.
     İhale sürecinde itiraz sürecinin tamamlanmasını bekleyecek olan EGO Genel Müdürlüğünün https://www.ego.gov.tr/tr/haber/5894/yeni-metro-hatlari-icin-birinci-asama-olan-on-yeterlilik-degerlendirmesi-tamamlandi adresi üzerinden yaptığı açıklamaya göre; “M2 Hattının Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Sistem Uzatma Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri Danışmanlık Hizmet Alım İşi” ihalesi 8 Ağustos 2022 tarihinde saat 15.00’te, “M4 Hattının Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşine Ait Teknik Şartname İşi” ihalesi 9 Ağustos 2022 tarihinde saat 15.00’te, “M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İşi” ihalesi ise 10 Ağustos 2022 tarihinde saat 15.00’te gerçekleştirilecek.

PROJE İHALESİNE ÇIKACAĞIZ 

     ABB Başkanı Mansur Yavaş, 3’üncü yılında düzenlediği tanıtım toplantısında da yeni metro projeleri ile ilgili Başkentlileri şu sözlerle bilgilendirmişti: “Şubat ayında 7.4 kilometrelik Dikimevi-NATO Yolu projemizi tamamladık. Projemiz şu anda Bakanlık’ta onay aşamasında. İnşallah en kısa sürede onay gelirse derhal süreci işletip ilk etapta kendi imkânlarımızla inşaata başlamayı hedefliyoruz. Haziran ayı başında 3 gün üst üste, 3 ayrı hat için ön yeterlilik ihalemizi yaptık. Koru Metrosunu Bağlıca ve Yaşamkent’e bağlayacak 7.7 kilometrelik hattın, Keçiören hattını Forum istikametine uzatacak 5 kilometrelik hattın ve 13 kilometrelik 10 istasyondan oluşan Kızılay-Dikmen hattının Metro proje ön yeterlilik ihalesi tamamlandı. Değerlendirme süreçlerinin hemen ardından toplam 26 kilometreden oluşan bu 3 ayrı hattın proje ihalesine derhal çıkacağız”

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