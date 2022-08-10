3 yılda 16 köprülü kavşak yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere daha güvenilir ve konforlu bir ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik probleminin kronikleştiği ve sıkça kazaların yaşandığı noktalarda ulaşım atağı başlatan Büyükşehir Belediyesinin 3 yılda tamamladığı 16 adet köprülü kavşak sayesinde hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf edildi. ABB, İstasyon Caddesi Alternatif Bulvarı’ndan Şaşmaz Bulvarı’na, Hasköy Köprülü Kavşağı’ndan Eskişehir Yolu’nda yapılan 3 adet köprülü kavşağa kadar birçok projeyi hayata geçirdi.

TASARRUF EDİLDİ

Yapım çalışmalarının hibe edildiği ve yol asfalt harcaması 3 milyon 400 bin TL tutan Hasköy Köprülü Kavşağı sayesinde Ankaralılar havalimanına transit ulaşım sağlayarak hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf ediyor. Bir diğer kesintisiz ulaşımın sağlandığı nokta olan ve Ankara’nın en önemli ana arterlerinden Eskişehir Yolu’na ise üç adet köprülü kavşak yapılarak trafik sorununa neşter vuruldu.

Samsun Yolu’na yapılan ve 17 milyon 500 bin TL harcanan Mavi Göl Girişi Köprülü Kavşağı ile 25 milyon 961 bin TL maliyetle tamamlanan Eşref Akıncı Kışlası Önü Köprülü Kavşağı sayesinde kazalar azaldı, ekonomiden tasarruf edildi.

YILLARCA DEVAM EDEN TRAFİK ÇİLESİ SONA ERDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi yıllarca trafiğin kilitlendiği Şaşmaz Bulvarı’na 22 milyon 834 bin TL’ye yaptığı iki adet köprülü kavşak sayesinde sorunu çözdü. Kangren hâline dönüşen, sık sık kazaların yaşandığı ve trafik akışının durduğu Sincan Yenikent’te ise 28 Milyon TL harcanarak köprü ve yol genişletme çalışması yapıldı.

Trafik sıkıntısı ve kazaların yaşandığı bir diğer bölge olan Etimesgut Türk Kızılayı Caddesi’ne 2 adet köprülü kavşak yapılırken Turan Güneş Bulvarı’nda da toplam 51 milyon 800 bin TL harcanarak yapılan iki adet köprülü kavşak tamamlanarak Ankaralıların hizmetine sunuldu.

Yapım çalışmaları 19 milyon TL tutan Sincan OSB Köprülü Kavşağı ile 20 milyon TL harcanarak yapılan Ayaş Yolu Devrimler Caddesi’ndeki Başer Köprülü Kavşağı da bölge trafiğini rahatlattı.

