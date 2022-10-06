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300 öğrenci Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi’ni ziyaret etti

Yenimahalle genelinde eğitim gören ana sınıfından üniversiteye kadar 300’ün üzerinde öğrenci, Macunköy’de bulunan Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi’ni ziyaret etti.
300 öğrenci Sahipsiz Hayvanlar Bakımevi’ni ziyaret etti

Yanlarında getirdikleri mamaları barınakta bulunan patili dostlara elleriyle yediren öğrenciler, kedi ve köpeklerle keyifli vakit geçirerek bol bol fotoğraf çektirdi. Öğrencilere gezi sırasında barınak görevlileri ve veteriner hekimler, hayvan sahiplenmenin sorumluluklarını ve hayvan bakımında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

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Köpekler sağlık kontrolünden geçti

Ayrıca Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Veteriner Hekimler Derneği tarafından LÖSEV Çocuklar Köyü’nün bakımını üstlendiği 25 köpeğin, sağlık kontrolleri ve aşıları yapıldı.
Yenimahalle Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İlker Çelik ve Veteriner Hekimler Derneği Genel Sekreteri Mücteba Binici’nin de bulunduğu uygulamada belediye veterinerleri, köpeklerin iç-dış parazit ve kuduz aşılarını yaptı.
 

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