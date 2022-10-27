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35 Ülkeden 133 Sanatçı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde açılan sergide 35 ülkeden 133 sanatçının 154 eseri bulunuyor. Fakülte binasının tamamının yaşayan galeriye dönüştürüldüğü uluslararası serginin geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.
35 Ülkeden 133 Sanatçı

Plastik sanatlar alanında 35 ülkeden 133 sanatçının resim, heykel, seramik, özgün baskı gibi alanlarda meydana getirdiği 154 eser, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ev sahipliğinde Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi’nde sanatseverlerle buluştu.

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35 ÜLKEDEN SANATÇILAR BULUŞTU 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından üniversitenin Gölbaşı Yerleşkesinde serginin açılışı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 35 ülkeden sanatçıyı bir araya getiren serginin önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Bakanlık ile üniversite arasında telif hakları ve kültürel mirasın farklı alanları gibi pek çok konuda ortak çalışma yürüttüklerini dile getiren Yavuz, uluslararası sergide eserleri olan sanatçılara teşekkür etti.

SERGİ GELENEKSELLEŞECEK 

Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin de üniversitenin 2018'de kurulduğunu ancak fakültelerinin köklü bir geçmişi olduğunu ifade etti. Üniversitelerinin diğer üniversitelerden farklı olarak sadece sosyal bilimler ve sanat alanında faaliyet gösterdiğini aktaran Tekin, bu kapsamda fakültelerinde üretilen değerleri toplumla ve devletle buluşturmak misyonunu yüklenmek istediklerini ve bu amaçla çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin ise uluslararası serginin geleneksel hale getirilmesinin planlandığını belirtti.

PANDEMİNİN ARDINDAN YÜZ YÜZE İLK SERGİ

Serginin küratörlerinden Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birsen Çeken ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sergide resim, heykel, seramik ve özgün baskı gibi plastik sanatlar alanındaki eserlerin yer aldığını ifade etti. Fakülte binasının tamamını galeriye çevirdiklerini dile getiren Çeken, “Bu serginin en önemli özelliklerinden birisi, Kovid-19 salgının ardından eserlerin yüz yüze izlenebildiği, Ankara'daki ilk uluslararası sergi. Rektörümüz Yusuf Tekin, sanata ve sanatçıya katkı sağlamasaydı eserleri sergileyemezdik. Yöneticiler sanatçıları, sanat eğitimcilerini desteklediği takdirde bu sonuçları alabiliyoruz” diye konuştu.
 

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